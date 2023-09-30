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تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 04:25 مساء
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
وزارة الخارجية التونسية. (الإنترنت)
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قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد إرجاء زيارة وفد من المفوضية الأوروبية كانت مقررة الأسبوع الجاري إلى تونس، وذلك «لتدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها» في اتفاق حول الهجرة أبرم في يوليو، وفق وزير الداخلية.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها اقترحت إرسال وفد «في هذا الأسبوع» من أجل «متابعة النقاشات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم» التي تلحظ مساعدة مالية لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية. لكن الرئيس التونسي قرّر، الإثنين، إرجاء هذه الزيارة إلى موعد يحدد لاحقًا بالاتفاق بين الطرفين، وفق بيان للرئاسة، بحسب «فرانس برس».

وأشار وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في فيديو نشر، مساء الجمعة، في صفحة وزارته على فيسبوك إلى أن سعيّد «طلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في شأن الاتفاق».

«الاتفاق حديث.. ولم يرَ النور بعد»
وإذ استبعد وجود «خلاف» مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، شدد الفقي على أن هذا «الاتفاق حديث.. ولم يرَ النور بعد». من جهتها أشارت المفوضية الأوروبية إلى سعيها مع السلطات التونسية إلى إيجاد «التوقيت الأنسب (للزيارة) للطرفين»، من دون توضيح أسباب الإرجاء.

الاتفاق الذي وقّع في يوليو في تونس، يفترض أن يحد من أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية التي تعد مع ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير النظاميين لعبور القطاع الأوسط من البحر المتوسط إلى أوروبا.

مساعدة أوروبية لتونس بـ105 ملايين يورو
في المقابل يرصد الاتفاق مساعدة أوروبية لتونس بـ105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية. في هذا الأسبوع أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستباشر «على الفور» تسديد 42 مليون دولار من أصل المبلغ المنصوص عليه في الاتفاق المبرم في يوليو مع تونس.

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ووجّهت منظمات غير حكومية انتقادات للشراكة بين الجانبين، مندّدة خصوصا بالنزعة السلطوية للرئيس السعيد وبانتهاكات تعرّض لها في تونس مهاجرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

في منتصف سبتمبر منعت تونس وفدًا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها. وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد المؤلف من خمسة نواب بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة «لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل» وتقييمه بعد توقيع الاتفاق. وكان يفترض أن يجتمع الوفد بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية.

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