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تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 07:29 مساء
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
حرس الحدود التونسي. (الإنترنت)
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أعلن مسؤولون تونسيون، السبت، أن القوات الأمنية التونسية مدعومة بطائرات ووحدات مكافحة الإرهاب، بدأت حملة واسعة النطاق في مدينة صفاقس تهدف إلى وقف موجات تدفق آلاف المهاجرين نحو إيطاليا وتستهدف مهربي البشر.

وداهمت وحدات من الحرس الوطني التونسي منازل تؤوي مئات المهاجرين، واعترضت شاحنات تحمل مهاجرين باتجاه الشواطئ، واحتجزت العديد من القوارب، وألقت القبض على مهربين. واستخدمت أيضًا وحدات من القوات الخاصة التابعة للحرس وطائرات وكلابًا، بحسب «رويترز».

وجاءت المداهمات والاعتقالات التي طالت مئات المهاجرين والعديد من المهربين، في الوقت الذي تواجه فيه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية عددًا قياسيًا من المهاجرين الذين يصلون إليها على متن قوارب. ووصف المسؤولون المحليون الوضع بأنه «مأساوي» في الجزيرة الصغيرة.

«نقاط أمنية سوداء» 
وطوق المئات من العناصر الأمنية التونسية أماكن تعرف بأنها «نقاط أمنية سوداء» في مناطق جبينانة وقرقنة والمساترية وفي صفاقس، التي أصبحت نقاطًا رئيسية لمغادرة قوارب الهجرة باتجاه إيطاليا.

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وقال العميد في الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي إن العملية الجوية تستهدف الوسطاء والمهربين الذين يتاجرون بآلام الناس.

وقال رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا الصغيرة في إيطاليا الأسبوع الماضي إن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها تتزايد، بعد وصول نحو 7000 شخص من شمال أفريقيا على متن قوارب خلال يومين. وأضاف أن لامبيدوزا وصلت الآن إلى «نقطة اللاعودة والجزيرة في أزمة».

 120 ألف مهاجر يصلون في قوارب إلى إيطاليا 
ووصل نحو 120 ألف مهاجر في قوارب إلى إيطاليا منذ بداية العام؛ أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من عام 2022 والذي بلغ 64 ألفًا، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية. وقالت وزارة الداخلية التونسية إن الحملة جاءت بناء على تعليمات من الرئيس قيس سعيد لمواجهة «التدفق غير المقبول للمهاجرين».

وتتعرض تونس لضغوط قوية من إيطاليا والاتحاد الأوروبي، الذي تعهد أيضًا بتقديم مليار يورو من أموال التكتل لمساعدة الاقتصاد التونسي المنهك مقابل وقف تدفق المهاجرين.

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل مشترك «ببعثة بحرية إن لزم الأمر» لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا.

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