منظمة حقوقية: الأمن التونسي أخلى ساحة عامة من المهاجرين في صفاقس

القاهرة - بوابة الوسط

أخلت السلطات التونسية الأحد ساحة عامة كان يتخذها المئات من المهاجرين مكانًا للإقامة في وسط مدينة صفاقس (وسط شرق) بعدما طردوا من منازلهم قبل أكثر من شهرين، على ما أفادت منظمة حقوقية، فيما نُفذت حملة أمنية واسعة على المهاجرين.

وقال الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رمضان بن عمر «أخلت قوات الأمن صباح اليوم (الأحد) ساحة كبيرة كان يتواجد بها نحو 500 مهاجر وسط مدينة صفاقس». وأضاف بن عمر «جرى دفعهم للتفرق على شكل مجموعات صغيرة تنقلت في اتجاه مناطق ريفية وفي اتجاد مدن أخرى»، بحسب «فرانس برس».

حملة اعتقالات وطرد من قبل قوات الأمن والأهالي

واستقر المهاجرون وغالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء في ساحة «باب الجبلي» وسط مدينة صفاقس إثر حملة اعتقالات وطرد من قبل قوات الأمن والأهالي.

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ومطلع يوليو الفائت، طُرد مئات من المهاجرين يحملون جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء من صفاقس، بعد اشتباكات مع السكان ما تسبب في وفاة تونسي. وفي الأيام التالية، نقلت الشرطة التونسية نحو ألفي مهاجر على الأقل وفقا لمنظمات، إلى الحدود مع ليبيا والجزائر وتركوا في الصحراء والمناطق المعزولة.

ضبط ما يقارب عن 200 مهاجر من جنسيات أفريقية

وأتى ذلك فيما شنت السلطات الأمنية في محافظة صفاقس حملة واسعة على المهاجرين والمهربين خلال يومي السبت والأحد أسفرت عن «ضبط ما يقارب عن 200 مهاجر من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء يستعدون لتنظيم عملية اجتياز، كما جرى حجز 6 قوارب» وفقًا لتصريحات إعلامية للناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي. وأكد الجبابلي أن «الهدف هو ضرب الوسطاء الذين يتاجرون بأرواح الناس».

وتسارعت وتيرة أزمة المهاجرين في تونس بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في 21 فبراير ندد فيه بوصول «جحافل من المهاجرين» في إطار «مخطط إجرامي» يهدف إلى «تغيير التركيبة الديموغرافية» في تونس. وتعتبر صفاقس نقطة الانطلاق الأولى للمهاجرين سواء من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء أو من التونسيين، في عمليات هجرة غير قانونية في اتجاه السواحل الأوروبية.