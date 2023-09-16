النيران تشعل شرق الجزائر والأرصاد الجوية تحذر من موجة حرّ شديدة

القاهرة - بوابة الوسط

اندلعت حرائق هائلة، ليل الجمعة، في مناطق شرق الجزائر بولايتي بجاية وتيزي وزو المجاورتين، وتتسارع عمليات الإطفاء لإخمادها، وهي ليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيها شرق الجزائر للحرائق.

وأدت حرائق نهاية شهر يونيو إلى مصرع 34 شخصًا، وأتت على مساحات شاسعة من الغابات والأشجار المثمرة، ويشهد شمال الجزائر وشرقها سنويًا حرائق غابات، وهي ظاهرة تتفاقم عامًا بعد عام بسبب التغير المناخي الذي يؤدي إلى جفاف وموجات حرّ شديد، وفق «مونت كارلو».

إخماد حريق غابة مهوي وهو تحت الحراسة

في مواجهة هذه الحرائق الهائلة، شاركت فرق التدخل من عدة ولايات مجاورة، وكذلك من العاصمة الجزائر في العمل على إخمادها في غابة مهوي قرب مدينة تيشي وغابة عش الباز بولاية بجاية، وغابة قرية إيغداسن بولاية تيزي وزو.

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وذكرت الحماية المدنية أنه «تم إخماد حريق غابة مهوي وهو تحت الحراسة» بينما عمليات الإخماد «متواصلة في غابة عش الباز والحريق متحكم فيه»، وفي تيزي وزو جرى إخماد الحريق و«عملية الحراسة متواصلة».

اندلعت الحرائق ليلًا، وشاركت في مواجهتها فرق الإطفاء من ولايات برج بوعريريج وسطيف والبويرة المجاورة، وكذلك من العاصمة الجزائر، وتدخلت مروحيات الإسعاف الجوي أيضًا بحسب الحماية المدنية التي لم تشر إلى سقوط ضحايا.