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لليوم الحادي عشر.. عناصر الإطفاء يواصلون مكافحة الحرائق بشمال اليونان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 03:56 مساء
لليوم الحادي عشر.. عناصر الإطفاء يواصلون مكافحة الحرائق بشمال اليونان
شاحنة صغيرة تشتعل لدى امتداد حرائق الغابات شمال العاصمة اليونانية أثينا. (أ ف ب)
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يكافح عناصر الإطفاء لليوم الحادي عشر على التوالي الحرائق التي تجتاح غابة داديا، وهي محمية وطنية معروفة بكونها موطنًا طبيعيًا لأنواع من الطيور الجارحة المهددة عالميًا، في شمال شرق اليونان.

ولا يزال الوضع صعبًا في ثلاث بؤر في  منطقة إيفروس بحسب ما أشار عناصر الإطفاء، فيما تجددت الحرائق في منطقة رودوبس أيضًا بالقرب من غابة داديا. ويكافح النيران 475 رجل إطفاء تدعمهم 100 مركبة وستّ طائرات وأربع مروحيات، بحسب «فرانس برس».

 رئة خضراء للعاصمة أثينا
خلفت حرائق أغسطس عشرين قتيلًا هم راعٍ عُثر على جثته في وسط اليونان و19 مهاجرًا بينهم طفلان عثر على جثثهم متفحمة في منطقة إيفروس.

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وفي شمال أثينا، يقلق الحريق المشتعل لليوم السابع على التوالي في جبل بارنيثا السلطات. إذ يأتي على الغطاء النباتي في المنطقة التي تعتبر رئة خضراء للعاصمة أثينا.  ويكافح هذا الحريق 260 من عناصر الإطفاء و77 مركبة ومروحية.

مناقشة عملية إعادة التشجير 
ومن المفترض أن يجتمع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع عدد من الوزراء الثلاثاء لمناقشة عملية إعادة التشجير اللازمة بعد الحرائق في منطقة إيفروس وجبل بارنيثا.

ومنذ بداية العام أتت الحرائق على أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي في اليونان بحسب تقديرات المرصد الوطني، ما يزيد بثلاثة أضعاف عن المتوسط السنوي منذ 2006، وفق أرقام المرصد الأوروبي لحرائق الغابات.

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