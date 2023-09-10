  • Alwasat News
Atwasat

«الخارجية المصرية» ترفض إعلان إثيوبيا إتمام عملية ملء خزان سد النهضة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 07:59 مساء
«الخارجية المصرية» ترفض إعلان إثيوبيا إتمام عملية ملء خزان سد النهضة
سد النهضة على نهر النيل بمنطقة بني شنقول في ولاية جوموز بإثيوبيا. (الإنترنت)
alwasat radio

 

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن استمرار إثيوبيا في إجراءات ملء خزان «سد النهضة» دون اتفاق مع دولتي المصب يعد انتهاكًا لإعلان المبادئ ومخالفة قانونية واضحة.

وأكدت الخارجية في بيان على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» أنه «اتصالًا بما تم الإعلان عنه يوم الأحد ١٠ سبتمبر الجاري حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، فإن ذلك يعد استمرارًا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء».

وأضاف بيان الخارجية المصرية أن «اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلًا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي».

 آثار سلبية على مسار المفاوضات
وأشارت إلى أن «هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئًا على مسار المفاوضات المستأنفة والتي جرى تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الأحد انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق والذي يُقدّم على أنه الأكبر في أفريقيا، مما يهدد بإحياء التوترات الإقليمية مع مصر والسودان الواقعتين عند مجرى النهر. ويأتي هذا الإعلان مع استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 أغسطس، بعدما كانت متوقفة منذ أبريل 2021.

 التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح
وكتب أحمد عبر منصة «إكس»: «أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح»، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث. وأضاف «واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مرارًا إلى التراجع. واجهنا تحديًا داخليًا وضغوطات خارجية»، لكنه أكد أن بلاده «ستنجز ما تعهدت به».

وأشاد المكتب الإعلامي للحكومة الإثيوبية في رسالة على المنصة نفسها بما اعتبره «هدية للأجيال»، مضيفا أن «الجيل البطل الحالي سيبني إثيوبيا الغد القوية على أسس صلبة».

-  إثيوبيا تعلن إنجاز عملية تعبئة سد النهضة
-  انتهاء جولة مفاوضات سد «النهضة» بالقاهرة دون تحقيق نتائج
-  جولة مفاوضات جديدة حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بالقاهرة
-  مصر وإثيوبيا تتفقان على إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر

يُعتبر سد النهضة الإثيوبي الكبير حيويًا بالنسبة لأديس أبابا، وقد بلغت تكلفته أكثر من 3 مليارات و700 مليون دولار، ويدخل في صلب صراع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا العمل فيه في العام 2011.

ومن خلال هذا السد الكبير، الذي يبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترًا، تعتزم إثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء، التي لا يصل إليها سوى نصف سكّانها البالغ عددهم حوالي 120 مليون نسمة. وتخشى مصر والسودان أن يؤدي ذلك إلى تقليل إمدادات المياه لديهما.

 تهديد وجودي 
طلبت الخرطوم والقاهرة مرارًا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، في انتظار التوصّل إلى اتفاق ثلاثي بشأن آليات تشغيل السد.

وبدأت في 27 أغسطس جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة. وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في حينه إنها تهدف الى التوصل لاتفاق «يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث»، مشددًا على «أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن».

 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا 83-77

تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا 83-77
أفراح بالألعاب النارية في الشوارع احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز بعد غياب 23 عاما (صور)

أفراح بالألعاب النارية في الشوارع احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز بعد غياب ...
6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها

6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها
مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»

مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»
بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد

بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد
ليبيا تتبارى مع الجزائر ومصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أفريقية الطائرة.. الإثنين (صور)

ليبيا تتبارى مع الجزائر ومصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أفريقية الطائرة.. ...
كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!

كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!
فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس

غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك

شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك
الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا

الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا
في «وسط الخبر» الليلة: حديث عن العاصفة والطقس السيئ.. الاستعدادات والتبعات

في «وسط الخبر» الليلة: حديث عن العاصفة والطقس السيئ.. الاستعدادات والتبعات
حبس 9 متهمين في واقعة تهريب 100 ألف لتر ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة (فيديو)

حبس 9 متهمين في واقعة تهريب 100 ألف لتر ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة (فيديو)
الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي

الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي
جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»

جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»
تارت مالح لأطفالك في المدرسة

تارت مالح لأطفالك في المدرسة
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي

مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في ...
إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق

إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مولاي إبراهيم» المنكوبة تبكي ضحايا أعنف زلزال يشهده المغرب
«مولاي إبراهيم» المنكوبة تبكي ضحايا أعنف زلزال يشهده المغرب
الجزائر تفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية إلى المغرب عقب الزلزال
الجزائر تفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية إلى المغرب عقب ...
حداد وطني وتنكيس اﻷﻋﻼم لثلاثة أيام في المغرب بعد الزلزال المدمّر
حداد وطني وتنكيس اﻷﻋﻼم لثلاثة أيام في المغرب بعد الزلزال المدمّر
الحصيلة الموقتة لضحايا الزلزال في المغرب ترتفع إلى 1305 قتلى
الحصيلة الموقتة لضحايا الزلزال في المغرب ترتفع إلى 1305 قتلى
حصيلة زلزال المغرب تتجاوز ألفي قتيل
حصيلة زلزال المغرب تتجاوز ألفي قتيل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حداد وطني وتنكيس اﻷﻋﻼم لثلاثة أيام في المغرب بعد الزلزال المدمّر
حداد وطني وتنكيس اﻷﻋﻼم لثلاثة أيام في المغرب بعد الزلزال ......
مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد
مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد...
حصيلة رسمية: ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا
حصيلة رسمية: ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا...
شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح بالعمال في الحرم
شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح ......
حصيلة زلزال المغرب تتجاوز ألفي قتيل
حصيلة زلزال المغرب تتجاوز ألفي قتيل...
المزيد
«الخارجية المصرية» ترفض إعلان إثيوبيا إتمام عملية ملء خزان سد النهضة
«الخارجية المصرية» ترفض إعلان إثيوبيا إتمام عملية ملء خزان ......
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 2122 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 2122 قتيلا...
المغرب.. فرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثا عن ناجين من زلزال مدمر خلّف ألفي قتيل
المغرب.. فرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثا عن ناجين من زلزال مدمر......
حصيلة زلزال المغرب تتجاوز ألفي قتيل
حصيلة زلزال المغرب تتجاوز ألفي قتيل...
الحصيلة الموقتة لضحايا الزلزال في المغرب ترتفع إلى 1305 قتلى
الحصيلة الموقتة لضحايا الزلزال في المغرب ترتفع إلى 1305 قتلى...
المزيد