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مصر وإثيوبيا تتفقان على إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 09:19 صباحا
مصر وإثيوبيا تتفقان على إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر
حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة إقليمية للدول المجاورة المتأثرة بالحرب في السودان، في القصر الرئاسي في القاهرة، 13 يوليو 2023. (الرئاسة المصرية)
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اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الخميس على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى كل من القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما.

وأفاد بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية، «ناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي».

واتفقا، على، «الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله.. خلال أربعة أشهر».

وجاء لقاء الزعيمين على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان في محاولة لحل الأزمة التي يشهدها إثر الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق وكالة «فرانس برس».

«اتفاق ثلاثي دون وسطاء خارجيين»
من جهته كتب مبارك أردول، وهو قائد سابق لإحدى مجموعات التمرد في السودان ويعدّ مقربا من الجيش، عبر حسابه على موقع تويتر «على الرغم من غيابنا (السودان) ولكننا ندعم بالكامل هذا البيان الثنائي بشأن سد النهضة».

وأضاف «سينضم السودان قريبا بالتأكيد لجعل الاتفاق ثلاثيا، دون وسطاء خارجيين».

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.

ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 يونيو استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي نبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.

- السيسي يبحث مع آبي أحمد الأزمة في السودان وقضية سد النهضة

وفي هذا الصدد، بحسب بيان الخميس، «أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين».

وتعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.

ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا،  وجرى تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.

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