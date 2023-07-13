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السيسي يبحث مع آبي أحمد الأزمة في السودان وقضية سد النهضة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 08:50 صباحا
السيسي يبحث مع آبي أحمد الأزمة في السودان وقضية سد النهضة
السيسي وآبي أحمد خلال لقائهما في قصر الاتحادية بالقاهرة، 12 يوليو 2023، (الرئاسة المصرية)
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بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد سبل إنهاء الصراع الحالي في السودان، في ظل تداعياته السلبية على دول الجوار، كما تناول معه قضية سد النهضة.

جاء ذلك في لقاء بالقاهرة أمس الأربعاء، حيث ناقش الطرفان سبل وضع آليات فعالة بمشاركة دول جوار السودان لتسوية الأزمة هناك بصورة سليمة بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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يشار إلى أن مصر تستضيف اليوم الخميس مؤتمر قمة دول جوار السودان، الذي يحاول صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

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