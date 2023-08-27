جولة مفاوضات جديدة حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت في القاهرة، الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وتخشى كل من القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما.

وأفاد بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية «انطلقت صباح الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا».

ونقل البيان عن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم قوله إن هذه المفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ،«يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث»، مشددًا على «أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن»، كما أكد أن «استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام ٢٠١٥».

إنجاح العملية التفاوضية

وأكد الوزير أن «مصر مستمرة في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية»، مشددًا على «إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل إلى الاتفاق المنشود».

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ويأتي هذا في وقت نشرت فيه مواقع إعلامية إثيوبية صورًا حديثة للسد التقطت بالأقمار الصناعية، تظهر أنه لم يتبق سوى 4 أمتار للوصول إلى منسوب الممر الأوسط في السد.

وحذر سويلم قبل أيام، خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية ستوكهولم، من اقتراب مصر من «خط الشح المائي» بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويًا، بحسب «مونت كارلو».

لقاءات متعددة لم تثمر عن اتفاق

واتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الشهر الماضي على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صوغ اتفاق حول ملء وتشغيل السد. وأتى لقاؤهما على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان، الذي سعى لإيجاد حلول للأزمة التي يشهدها بسبب الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر اتفاقًا حتى الآن.

إطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزان السد

وعلى الرغم من أن مصر والسودان حضّتا مرارًا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 22 يونيو استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول – قمز، على بُعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 مترًا. وتعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.

ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد، الذي تُقدمه على أنه من بين الأكبر في أفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار. وجرى تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية العام 2024.

الوفد الإثيوبي المشارك في مفاوضات ملء وتشغيل سد الهضة. (الإنترنت)