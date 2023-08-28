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انتهاء جولة مفاوضات سد «النهضة» بالقاهرة دون تحقيق نتائج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 08:49 مساء
انتهاء جولة مفاوضات سد «النهضة» بالقاهرة دون تحقيق نتائج
جانب من بناء سد النهضة الإثيوبي. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي ٢٧ و ٢٨ أغسطس بشأن مفاوضات سد النهضة، والتي تجرى بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكر الناطق باسم الوزارة في بيان أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغييرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي، مؤكدًا في هذا السياق أن «مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي، والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث». 

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وأشار إلى أن هذا الاتفاق «يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجابًا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقًا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن».

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