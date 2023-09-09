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الحصيلة الموقتة لضحايا الزلزال في المغرب ترتفع إلى 1305 قتلى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 09:21 مساء
الحصيلة الموقتة لضحايا الزلزال في المغرب ترتفع إلى 1305 قتلى
فريق إنقاذ يبحث عن ناجين تحت أنقاض زلزال المغرب. (الإنترنت)
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ارتفعت الحصيلة الموقتة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 1305 قتلى، حتى قرابة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 ت غ)، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان مساء السبت.

وأوضح البيان أن حصيلة الجرحى ارتفعت بدورها إلى 1832 مصابًا، 1220 منهم «في حالة حرجة». وتم احصاء أكثر من نصف الضحايا في إقليم الحوز الجبلي جنوب مراكش. وأشارت الوزارة إلى أن السلطات تواصل «تجندها لتسريع عمليات إنقاذ وإجلاء الجرحى»، بحسب «فرانس برس».

اﻹﻋﻼن عن ﺣداد وطﻧﻲ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم
وقبيل ذلك، أعلن بيان للديوان الملكي أن الملك محمد السادس ترأس مساء السبت اجتماعًا لبحث الوضع في أعقاب الكارثة، تقرر خلاله «اﻹﻋﻼن ﻋن ﺣداد وطﻧﻲ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم، ﻣﻊ ﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ». وأشار أيضًا إلى إقامة صلاة الغائب في كل مساجد المملكة ترحمًا على أرواح الضحايا.

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وأحصي أكثر من نصف القتلى في إقليمي الحوز (694) وتارودانت (347) اللذين يضمان العديد من القرى المتناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها، وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل.

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن «ﺑﻌض اﻟمناطق ﺗﻌذر اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻟﯾلًا، وﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﮭﺎ واﻟﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﻘﺎذ إﻻ عند مطلع النهار» (السبت).

 ﺗﻌزﯾز اﻟوﺳﺎﺋل وﻓرق اﻟﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ 
وأكد اتخاذ إجراءات عاجلة شملت «ﺗﻌزﯾز اﻟوﺳﺎﺋل وﻓرق اﻟﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ ﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﻘﺎذ وإﺟﻼء اﻟﺟرﺣﻰ»، و«ﺗزوﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب»، وكذلك «ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن». كما شدد على مواصلة عمليات الإنقاذ كافة بشكل عاجل، والتي تشارك فيها أيضًا القوات المسلحة.

وعرضت قنوات التلفزة المحلية، مساء السبت، مشاهد جوية لبعض القرى وقد هدمت تمامًا، جلها من بيوت طينية، في مرتفعات منطقة الحوز الجبلية. كما أظهرت المشاهد مشاركة متطوعين من السكان المحليين في عمليات إنقاذ.

واستيقظت المملكة، السبت، على هول الصدمة والهلع غداة هزة أرضية بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، بحسب ما ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، مشيرًا إلى أن مركزها يقع في إقليم الحوز، جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدًا سياحيًا كبيرًا.

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