حداد وطني وتنكيس اﻷﻋﻼم لثلاثة أيام في المغرب بعد الزلزال المدمّر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المغرب حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة، ليل الجمعة، مخلفًا أكثر من ألف قتيل، بحسب آخر حصيلة رسمية، وفق ما أفاد بيان للديوان الملكي مساء السبت.

وقال البيان إن الملك محمد السادس ترأس، مساء السبت، اجتماعًا لبحث الوضع في أعقاب الكارثة، تقرر خلاله «الإعلان عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، مع تنكيس الأعلام الوطنية فوق جميع المباني العمومية» بحسب «فرانس برس».

وارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 1037 قتيلا و1204 جرحى، من بينهم 721 في حالة حرجة، وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الداخلية المغربية اليوم السبت.

وقالت الوزارة، «عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس»، مشيرة إلى «تجنيد وحدات تدخل متخصصة، ومكونة من فرق البحث والإنقاذ»، بينما تشهد المرافق الصحية في مختلف المناطق المتضررة تعبئة شاملة، لتقديم العلاجات اللازمة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

أقوى زلزال يضرب المغرب

والغالبية العظمى من الضحايا في محافظات تقع جنوب مراكش، وتضم بلدات صغيرة وقرى متناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها، وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل، بحسب ما أوضح خبراء في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية.

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ويعد هذا أقوى زلزال يضرب المغرب. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن السلطات «سخّرت كل الوسائل والإمكانات من أجل التدخل وتقديم المساعدة وتقييم الأضرار».

من جهتها، أعلنت القوات المسلحة في بيان أنها «نشرت بشكل مستعجل وسائل بشرية ولوجستية مهمة، جوية وبرية، بالإضافة إلى وحدات تدخل متخصصة، ومكونة من فرق البحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني».

وأضاف البيان: «جرى نشر وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجستية في عين المكان، بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة». وتسبب الزلزال في أضرار مادية جسيمة بحسب صور ومشاهد أوردتها الصحافة المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي.

انهيار جزء من مئذنة

وأظهرت مشاهد انهيار جزء من مئذنة في ساحة جامع الفنا الشهيرة التي تعتبر قلب مراكش النابض، مما أسفر عن سقوط جريحين.

بينما تقاطر مئات الأشخاص إلى هذه الساحة الشهيرة، لتمضية الليل فيها، خشية وقوع هزات ارتدادية، وحمل بعضهم بطانيات وأغطية، في حين افترش البعض الآخر الأرض مباشرة.