محكمة هولندية ترفض ملاحقة وزير إسرائيلي سابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت المحكمة العليا الهولندية، اليوم الجمعة، طلبًا قدمه مواطن فلسطيني هولندي لمحاكمة وزير إسرائيلي سابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إذ حمّله مسؤولية مقتل ستة من أفراد عائلته في غارة على غزة في العام 2014.

وقالت محكمة لاهاي في بيان «ترفض المحكمة العليا الاستئناف»، مضيفة أن القضاء في البلاد غير مختص للبت في القضية، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي العام 2021، قالت محكمة الاستئناف في قرارها إن الالتماس يتعلق بإجراءات قام بها «موظفون عسكريون كبار نفذوا السياسة الرسمية» للحكومة الإسرائيلية ومن ثم يتمتعون بحصانة وظيفية.

مقدم الطلب فقد 6 من أفراد عائلته

فقد الفلسطيني الهولندي إسماعيل زيادة ستة من أفراد عائلته بينهم والدته وثلاثة أشقاء في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة في العشرين من يوليو العام 2014.

وطلب لكونه يحمل الجنسية الهولندية في سبتمبر العام 2019 من محكمة في لاهاي فتح ملفّ تمهيدًا لمحاكمة بيني غانتس، الذي كان آنذاك رئيس أركان القوات الإسرائيلية، إضافة إلى قائد سابق لسلاح الجو الإسرائيلي هو الجنرال عمير أشيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقال إنه لا يمكن إحقاق العدالة في اسرائيل في هذا الملف، وطلب كذلك تعويضًا بنحو 540 ألف يورو.