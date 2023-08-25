سورية.. احتجاجات السويداء تعيد شعار «ارحل يا بشار»

القاهرة - بوابة الوسط

خرج مئات السوريين، اليوم الخميس، في مدينة السويداء التي تقطنها أغلبية درزية إلى الشوارع لليوم الخامس على التوالي للاحتجاج على تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وهتف محتجون كانوا قد أحرقوا يوم الأربعاء ملصقا ضخما للرئيس السوري بشار الأسد معلقًا في الميدان الرئيسي: «ارحل، ارحل يا بشار» و«بدنا ناكل يا بشار». وسُمعت هذه الهتافات نفسها في بداية الاحتجاجات في 2011، والتي واجهت حملة قمع عنيف من قوات الأمن وأشعلت شرارة صراع مستمر منذ أكثر من عقد.

وقال شهود ونشطاء المجتمع المدني لوكالة «رويترز» إن سكانًا تجمعوا في ميدان رئيسي بالمدينة الواقعة في جنوب غرب البلاد في احتجاجات اندلعت الأسبوع الماضي بسبب رفع حاد مفاجئ لأسعار البنزين.

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الطائفة الدرزية كانت موالية لنظام الأسد

واجتمع الزعماء الدينيون البارزون بالطائفة الدرزية، الذين كانوا موالين للحكومة فيما سبق، يوم الخميس للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات، وأقروا بالحق في الاحتجاج السلمي على سياسات الحكومة، لكنهم أحجموا عن تأييد المطالبات واسعة النطاق بتنحي الأسد.

وقال الشيخ حكمت الهجري الزعيم الروحي للطائفة الدرزية السورية لأعضاء بالطائفة إن هذا الحراك هو صوت الحق للشعب السوري. لكنه ندد بالتخريب أو أعمال العنف التي وقعت في الأسبوع الماضي حينما أحرق شبان إطارات سيارات وأغلقوا سبل الوصول إلى المدينة.

وظلت المدينة تحت سيطرة الحكومة خلال الصراع ولطالما قاومت الأقلية الدرزية في المدينة استدراجها إلى حرب أهلية يحارب فيها بشكل رئيسي معارضون من الأغلبية السنية في سوريا حكم الأسد.

وسورية في خضم أزمة اقتصادية عميقة شهدت انهيار العملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأغذية والإمدادات الأساسية. وتقول حكومة الأسد إن عقوبات الغرب هي السبب في الأزمة.

مخاوف من امتداد احتجاجات السويداء إلى معاقل بشار الأسد

وقالت مصادر أمنية ودبلوماسيون إن احتجاجات السويداء تؤجج مخاوف لدى المسؤولين من امتدادها إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهي معاقل أقلية الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، حيث أطلق نشطاء مؤخرا دعوات نادرة للإضراب.

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية الاحتجاجات، لكن معلقين موالين للحكومة اتهموا قوى أجنبية بتأجيج الاضطرابات وحذروا من تفشي الفوضى إن استمرت الاحتجاجات.