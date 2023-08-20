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احتجاجات على غلاء المعيشة في مناطق يسيطر عليها النظام بجنوب سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 09:15 مساء
احتجاجات على غلاء المعيشة في مناطق يسيطر عليها النظام بجنوب سورية
أحد الشوارع المكتظة في العاصمة السورية. (أ ف ب)
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ذكرت منصات إعلامية محلية أن مئات السوريين شاركوا الأحد في إضراب عام احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، في حين نُظمت تظاهرات متفرقة في جنوب البلاد الذي يسيطر عليه النظام.

يأتي هذا الإضراب الذي يندر حدوثه في محافظة السويداء بعد قرار الحكومة هذا الأسبوع رفع الدعم عن الوقود، مما أثر سلبًا على معيشة السكان الذين يعانون جراء تدهور الاقتصاد السوري بعد 12 عامًا من النزاع، وفق «فرانس برس». 

وذكرت منصة «السويداء24 الإخبارية» أنها أحصت «أكثر من 40 نقطة احتجاج في محافظة السويداء اليوم الأحد، تجاوبًا مع دعوات الإضراب العام، التي تجاوب معها أهالي المحافظة بشكل ملفت وغير مسبوق منذ العام 2011».

«حرية الشعب واستقلاله أكبر من منصب رئيس»
وأضافت القناة على «فيسبوك» أنه «في وسط مدينة السويداء، احتشد مئات المحتجين»، ونشرت صورًا لعشرات الأشخاص يتظاهرون في الشوارع، في حين بدت المتاجر المجاورة لهم مغلقة. وكُتب على إحدى اللافتات «بدنا نعيش بكرامة، بدنا المعتقلين، بدنا مستقبل لأولادنا».  وكُتب على لافتة أخرى «حرية الشعب واستقلاله أكبر من منصب رئيس». 

وأسفرت الحرب السورية عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين منذ اندلاعها في العام 2011 بعد أن تعرضت احتجاجات سلمية مناوئة للرئيس بشار الأسد للقمع قبل أن يتحول الأمر إلى نزاع دام تدخلت فيه قوى أجنبية ومقاتلون متطرفون من مختلف أنحاء العالم. 

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وظلت السويداء، وهي معقل للأقلية الدرزية في سورية، بشكل عام بمنأى عن المعارك والاشتباكات، ولكن تأثير النزاع الاقتصادي على المحافظة أثار احتجاجات ضد الظروف المعيشية من حين لآخر.  في ديسمبر 2022، قُتل متظاهر وشرطي عندما تدخلت قوات الأمن لقمع تظاهرة في مدينة السويداء. 

 إضراب وإغلاق مكاتب حكومية
وقالت منصة «السويداء24» إن إضراب الأحد رافقه إغلاق مكاتب حكومية وأن بعض المحتجين أطلقوا شعارات معارضة للرئيس بشار الأسد.  ونشرت صورًا لمجموعات صغيرة من المتظاهرين يغلقون الطرق في المحافظة، أحيانًا باستخدام إطارات مشتعلة.  وذكرت إذاعة «شام إف إم» الموالية للحكومة أن الامتحانات الجامعية في المحافظة تأجلت بسبب إغلاق الطرق.

منذ أيام، اندلعت احتجاجات في السويداء ومحافظة درعا المجاورة وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال إن العشرات تظاهروا في درعا السبت ورفع بعضهم علم المعارضة السورية وطالبوا برحيل الأسد.

شهدت درعا بداية احتجاجات العام 2011، ولكن النظام استعاد السيطرة على المحافظة في العام 2018 ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار سهلته روسيا.

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