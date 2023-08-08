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«أطباء بلا حدود» تنتقد فشل مجلس الأمن في تجديد قرار نقل المساعدات لشمال غرب سورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 12:12 مساء
«أطباء بلا حدود» تنتقد فشل مجلس الأمن في تجديد قرار نقل المساعدات لشمال غرب سورية
شاحنات تنقل مساعدات إنسانية بعد عبوها معبر باب الهوى إلى سوريا قادمة من تركيا، 10 يوليو 2023. (أ ف ب)
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قالت منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية في بيان الثلاثاء، إن عدم تجديد مجلس الأمن قرار نقل المساعدات عبر معبر باب الهوى إلى شمال-غرب سورية «فشل لا يمكن تبريره»، ودعته لإيجاد حل عاجل يضمن وصولها.

وقالت إن «عدم تجديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار نقل المساعدات الإنسانية الضرورية عبر الحدود إلى شمال - غرب سورية (معبر باب الهوى) يشكل فشلًا لا يمكن تبريره»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونقل البيان عن رئيس بعثة المنظمة في سورية سيباستيان غاي، قوله إن «صلاحية القرار انتهت منذ شهر، ولا حلول على المدى المنظور»، مضيفا «إنه لأمر مؤسف بالفعل أن تستعمل المساعدات الإنسانية كأداة في النزاع السياسي، فيما يدفع السكان الذين يعانون الأمرّين في شمال غرب سورية ثمن هذا الإخفاق».

مساعدات ملحة بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي
ويقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، غالبيتهم من النازحين، مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) في محافظة إدلب، بينما يقيم 1,1 مليون في مناطق الفصائل الموالية لأنقرة المحاذية في شمال حلب.

ويحتاج غالبية سكان تلك المناطق المكتظة بمخيمات النازحين مساعدات ملحة بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشّي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية في فبراير الماضي.

ووفقا لبيان منظمة أطباء بلا حدود «يحوْل عدم تجديد القرار دون استمرارية وصول المساعدات إلى المنطقة ويساهم من دون شك في تعزيز عزلة شمال غرب سورية».

وبحسب المنظمة سيحد ذلك من قدرة المنظمات على الاستجابة ويعرقل جهودها.

«إيجاد حل عاجل»
وحضت المنظمة مجلس الأمن على «إيجاد حل عاجل يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سورية بشكل محايد وغير مُسيّس ومستدام».

وفشل مجلس الأمن الشهر الماضي في الاتّفاق على تمديد الآلية الرئيسية بإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى، بعدما استخدمت موسكو أبرز داعمي دمشق، حق النقض (الفيتو) لمنع تمديد العمل بالتفويض لتسعة أشهر.

وتسمح آلية أنشئت عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكّان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سورية، دون الحصول على موافقة الحكومة السورية التي تندّد من جهتها بهذه الآلية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها.

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وشملت الآلية في البداية أربع نقاط عبور حدودية، لكن بعد سنوات من الضغط خصوصا من موسكو حليفة النظام السوري، بقي معبر باب الهوى فقط قيد التشغيل، وقلّصت فترة استعماله إلى ستّة أشهر قابلة للتجديد، ما يعقّد التخطيط للنشاطات الإنسانية.

ورغم انتهاء صلاحية آلية الأمم المتحدة، على الأقل موقتا، هناك معبران مفتوحان، رغم أنهما أقل استخداما من باب الهوى.

وبعد الزلزال، سمح الرئيس السوري بشار الأسد بفتح معبرين حدوديين آخرين، لكنّ التفويض الذي منحه ينتهي في منتصف أغسطس الحالي.

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