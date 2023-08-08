المرصد السوري: 10 قتلى من قوات النظام في هجوم لـ«داعش» بالرقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مقتل عشرة عناصر من قوات النظام في هجوم شنه تنظيم «داعش» استهدف حواجز لهم في محافظة الرقة في شمال سورية.

وأضاف المرصد أن الهجوم استهدف الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام ومسلحين موالين لها في بلدة معدان عتيق في ريف الرقة الشرقي، وأضرم مقاتلو التنظيم النيران في آليات عسكرية وبيوت مسبقة الصنع قبل أن ينسحبوا من المنطقة، وفق وكالة «فرانس برس».

وتسيطر القوات الحكومية على مناطق في ريف الرقة الشرقي والجنوبي، فيما يسيطر المقاتلون الأكراد على الجزء الأكبر من المحافظة الشمالية.

مقتل 4 من زعماء «داعش»

ومني تنظيم «داعش» الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سورية والعراق، بهزيمة أولى في العراق ثم في سورية وخسر كل مناطق سيطرته.

ومنذ ذلك الحين، يشن عناصره المتوارون هجمات محدودة خصوصا ضد القوى الأمنية. ويستهدفون في سورية قواعد وآليات عسكرية وقوافل تابعة لقوات النظام في مناطق سيطرتها خصوصا في البادية السورية الممتدة بين محافظات عدة وصولاً إلى الحدود مع العراق.

وتدور بين الحين والآخر اشتباكات بين عناصر التنظيم وقوات النظام تتخللها أحيانا غارات روسية. وفي مطلع الشهر الجاري، قُتل سبعة أشخاص غالبيتهم عناصر من قوات النظام في هجوم شنه التنظيم مستهدفاً قافلة تضم صهاريج نفط في ريف حماة الشرقي الذي يشكل امتدادا للبادية السورية المترامية الأطراف.

كذلك، يلاحق المقاتلون الأكراد بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن مقاتلي التنظيم في شرق سورية. ومنذ خسارة كل مناطق سيطرته، قتل أربعة من زعماء التنظيم، آخرهم أبو الحسين الحسيني القرشي، الذي قضى في اشتباكات في شمال غرب سورية، وعين التنظيم في الثالث من أغسطس تعيين خلف له.