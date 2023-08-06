حادث سير يودي بحياة 24 شخصا في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

أودى حادث سير بحياة 24 شخصًا، اليوم الأحد، في إقليم أزيلال بوسط المغرب كما أفادت السلطات المحلية، في حصيلة تعد بين الأعلى التي تسجل في المغرب لحوادث السير.

وأوضحت سلطات الإقليم لوكالة «فرانس برس» أن حافلة تقل ركابًا كانت متجهة إلى «السوق الأسبوعي» في مدينة دمنات انقلبت على إحدى المنعرجات.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن الحادث وقع «على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات، على مستوى دوار أخشان جماعة سيدي بولخلف».

وأضافت الوكالة الرسمية أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية انتقلت إلى عين المكان فور إشعارها بالحادث، لمباشرة عمليات التدخل، مؤكدة فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

موقع الحادث في إقليم أزيلال بوسط المغرب، الأحد 6 أغسطس 2023. (إعلام محلي)

موقع الحادث في إقليم أزيلال بوسط المغرب، الأحد 6 أغسطس 2023. (إعلام محلي)

موقع الحادث في إقليم أزيلال بوسط المغرب، الأحد 6 أغسطس 2023. (إعلام محلي)