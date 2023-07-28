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السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية احتجاجا على حرق نسخة من المصحف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 11:40 صباحا
السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية احتجاجا على حرق نسخة من المصحف
العلم السعودي مرفوع في العاصمة الرياض، 22 سبتمبر 2020 (أ ف ب).
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استدعت السعودية القائمة بأعمال السفارة الدنماركية في المملكة، احتجاجا على حرق جماعة يمينية متطرفة في كوبنهاغن نسخة من المصحف، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة.

وخلال لقاء مع القائمة بأعمال السفارة الدنماركية، سلّمتها وزارة الخارجية السعودية مذكرة احتجاج تتضمن «مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة، والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية»، مؤكدة «رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

مقطع فيديو لرجل يحرق مصحف
وكانت حركة «دانكسي باتريوتر» اليمينية المتطرفة نشرت الإثنين الماضي، مقطع فيديو لرجل يبدو أنه يقوم بحرق مصحف، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان ذلك الحادث الأخير من نوعه الذي أثار الغضب في العالم الإسلامي.

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واستنكرت السعودية كذلك، قيام لاجئ عراقي مقيم في السويد الشهر الماضي بحرق صفحات من القرآن خارج المسجد الكبير في ستوكهولم.

وكان اللاجئ العراقي سلوان موميكا قد عمد في نهاية يونيو إلى إحراق صفحات من المصحف والدوس عليه وتمزيقه في العاصمة السويدية، ما دفع بالرياض إلى تسليم مذكرة احتجاج إلى القائم بالأعمال السويدي.

اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي
ودعت السعودية والعراق إلى اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ في جدّة مقرا لها، يتوقع أن يعقد الاثنين، للبحث في تكرار حوادث تدنيس القرآن في كل من السويد والدنمارك.

والخميس، تلقى الأمين العام للمنظمة التي تضم 57 عضوا، حسين إبراهيم طه، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الذي قال إن ستوكهولم ترفض الأعمال التي تهين القرآن وتريد الحفاظ على علاقات جيدة مع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، كما أعلنت المنظمة في بيان.

 

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