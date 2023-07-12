السعودية توقع وثيقة انضمام لمعاهدة الصداقة في جنوب شرق آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

وقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، على وثيقة انضمام المملكة العربية السعودية لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا «TAC».

جاء ذلك بدعوةٍ من وزيرة الخارجية الإندونيسية رئيسة الدورة الحالية للاجتماع الوزاري لدول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشاد وزير الخارجية السعودي بالعلاقات المميزة التي تجمع المملكة بدول «آسيان»، معربا عن حرص بلاده على توسيع أطر التعاون مع دول الرابطة في عديد المجالات، وحيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أهمية هذه المعاهدة في مجال التعاون في منطقة جنوب شرق آسيا، لا سيما أنها تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة ستسهم في تحقيق تطلعات جميع الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع.