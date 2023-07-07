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الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 01:20 مساء
الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف
عراقية ترفع علما لكتائب حزب الله خلال مسيرة بمناسبة يوم القدس في بغداد، 29 أبريل 2019. (أ ف ب)
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فتحت الحكومة العراقية، تحقيقاً متعلقاً بخطف باحثة إسرائيلية-روسية في البلاد، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، إثر اتهام تل أبيب لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها.

وقال العوادي، ليل الخميس، رداً على سؤال عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف، إن «الحكومة العراقية فعلا تقوم بإجراء تحقيق رسمي».

وأضاف العوادي «بما أن هذه القضية على هذا المستوى.. ومتداخلة بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج».

وتابع، في مقابلة مع قناة العهد المقربة من الحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة مدعومة من إيران، وباتت أخيراً جزءا من القوات الرسمية العراقية، أنه «بعد ذلك إن شاء الله سيكون هناك بيانات أو مواقف رسمية من قبل الحكومة العراقية».

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«إليزابيت تسوركوف على قيد الحياة»

وحمّل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء، في بيان، كتائب حزب الله العراقية مسؤولية هذه القضية، قائلاً إن «إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية».

وكتائب حزب الله هي واحدة من أبرز فصائل الحشد الشعبي، ويدعم التحالف السياسي الذي يشكّل الحشد الشعبي جزءاً منه، الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانه الأربعاء أنّ «إليزابيت تسوركوف على قيد الحياة ونحن نحمّل العراق المسؤولية عن سلامتها».

ووصلت تسوركوف إلى بغداد «مطلع يناير 2022»، بجواز سفر «روسي»، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طالباً عدم ذكر اسمه.

وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقا للعديد من الصحفيين الذين التقوها.

وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت، إنها تتحدّث الإنجليزية والعبرية والروسية والعربية. ويضيف موقعها على الإنترنت أنّها زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية-فلسطينية مقرّها القدس.

كتائب حزب الله العراقية تعلق
وفي أول تعليق لها على الأمر، تطرّقت كتائب حزب الله العراقية بشكل مبهم، إلى هذا الاتهام في بيان للناطق باسمها أبو علي العسكري ليل الخميس.

وذكر البيان، الذي نشر عبر تطبيق تلغرام، أن «اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم».

ودون أن يذكر اسم تسوركوف، تابع البيان أنه «بدورنا في كتائب حزب الله.. سنبذل جهداً مضاعفاً للوقوف على مصير (الأسير أو الأسرى) الصهاينة في العراق، خدمة للصالح العام ولمعرفة المزيد عن نوايا تلك العصابة الإجرامية ومن يقوم بتسهيل تحركاتهم في بلد يحظر ويجرم التعامل معهم».

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