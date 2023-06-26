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وزير الخارجية الإيطالي: يجب أن تشارك أوروبا في الملف التونسي للحد من تدفقات الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 03:41 مساء
وزير الخارجية الإيطالي: يجب أن تشارك أوروبا في الملف التونسي للحد من تدفقات الهجرة
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني. (الإنترنت)
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رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه من المهم أن تكون هناك مشاركة أوروبية لمحاولة معالجة المشكلة المالية لتونس وحلها، وضمان استقرار البلاد وشمال أفريقيا بأسره، يالإضافة إلى «الحد من تدفقات الهجرة».

وفي مداخلته خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، اليوم الإثنين، قال تاياني، إن «إيطاليا في المقدمة: نحن بالتأكيد لا نتخلى عن المطالبة بإجراء الإصلاحات في تونس»، لكن يمكن تطبيق ذلك لاحقاً، وأشار إلى أنه «يبدو لي أن من الصعب أن نطلب من تونس سحب الدعم عن الخبز والبنزين لأننا بحاجة إلى تجنب التوترات الاجتماعية، ومع ذلك، يمكن إجراء إصلاحات أخرى»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

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وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أنه «ينبغي السير على ما كررنا قوله دائماً: دعم وإصلاحات.. مكرِرًا دعم وإصلاحات». وأكد أنه «في الوقت الذي تستعر فيه الحرب على حدود أوروبا، يجب ألا ننسى أهمية الجبهة الجنوبية». واختتم بالقول: «لقد أكدت دائما على أهمية الدور الذي يلعبه الغرب في منطقة المتوسط».

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