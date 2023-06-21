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تونس.. مقتل اثنين وإصابة 34 شخصا في حادث خروج قطار عن السكة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 08:11 مساء
تونس.. مقتل اثنين وإصابة 34 شخصا في حادث خروج قطار عن السكة
خروج قطار عن السكة، ليلة الثلاثاء، في شرق تونس. (الإنترنت)
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قتل شخصان وأصيب 34 بجروح، عند خروج قطار عن السكة، ليلة الثلاثاء، في شرق تونس، وفق ما أعلنت شركة السكك الحديد التونسية، الأربعاء.

ووقع الحادث بعيد منتصف الليل عندما انقلب قطار كان يقوم برحلة بين تونس العاصمة وقابس في جنوب البلاد عند دخوله مدينة مساكن على بعد حوالي 150 كيلومترا عن العاصمة، بحسب «يورو نيوز».

وأوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن «حادث انقلاب قاطرة وجنوح ثلاث عربات للقطار الليلي المتجه من تونس نحو قابس بمدخل محطة مساكن أسفر عن وفاة سائق القطار ومسافر وإصابة 34 مسافرا جرى نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفيات».

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وتمكن 28 من الجرحى من مغادرة المستشفى بعد تلقي العناية اللازمة. أما الستة الآخرون فلا يزالون يخضعون لفحوصات إضافية لكن وضعهم لا يثير قلقا وفق المصدر نفسه. وأعلنت الشركة أنها «بادرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات تباعا».

 سقوط مئة جريح في مارس 2022
ويأتي الحادث بعد 15 شهرا على حادث اصطدام قطارين في جنوب العاصمة التونسية أسفر عن سقوط نحو مئة جريح في مارس 2022.

في ديسمبر 2016، قتل خمسة أشخاص وأصيب أكثر من خمسين بجروح في المنطقة نفسها مع اصطدام حافلة للنقل العام بقطار بسبب المنشآت المتداعية. وإثر هذا الحادث أقيل رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

وشهدت تونس في يونيو 2015، إحدى كبرى كوارث السكك الحديد في تاريخها المعاصر مع مقتل 18 شخصا في حادث بين قطار وشاحنة في الفحص على بعد حوالى ستين كيلومترا جنوب العاصمة. ونتج الحادث عن خلل في إشارات المرور.

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