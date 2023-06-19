طعن شرطي تونسي أمام سفارة البرازيل وسط العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية التونسية إن شرطياً توفي متأثرا بجراحه بعد أن أقدم رجل يعاني من اضطرابات نفسية على طعنه بالقرب من سفارة البرازيل في تونس، اليوم الإثنين، وقال شهود إن الشرطة تنتشر بكثافة في المنطقة وإنه يجري تطويق الموقع.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن الرجل طعن الشرطي بآلة حادة أثناء سؤاله عن أسباب وجوده بمحيط السفارة، وألقت الشرطة القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته في الساق ونقله للمستشفى في انتظار استكمال استجوابه، بحسب «رويترز».

وذكر مسؤول بوزارة الداخلية لرويترز أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية وهو مدرس (53 عاما) مضيفا أنه لا علاقة له بأي فكر متطرف أو إرهابي. وأضاف أن الشرطي توفي متأثرا بجراحه.

يعاني وضعا نفسيا صعبا

وقال إن عائلته أخبرت السلطات أنه يعاني وضعا نفسيا صعبا في الآونة الأخيرة وإنها تبحث عنه منذ مغادرته المنزل يوم الأحد.

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والشهر الماضي فتح رجل أمن تابع للحرس الوطني النار قرب معبد يهودي بجزيرة جربة التونسية أسفر عن مقتل رجلي أمن واثنين من الزوار، وذلك في أثناء زيارة سنوية تجتذب مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى معبد الغريبة. ووصفت السلطات الهجوم آنذاك بأنه عمل إجرامي.