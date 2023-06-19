  • Alwasat News
Atwasat

طعن شرطي تونسي أمام سفارة البرازيل وسط العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 05:06 مساء
طعن شرطي تونسي أمام سفارة البرازيل وسط العاصمة
قوات شرطة تؤمن منطقة عقب طعن شرطيا بالقرب من السفارة البرازيلية في تونس العاصمة. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت وزارة الداخلية التونسية إن شرطياً توفي متأثرا بجراحه بعد أن أقدم رجل يعاني من اضطرابات نفسية على طعنه بالقرب من سفارة البرازيل في تونس، اليوم الإثنين، وقال شهود إن الشرطة تنتشر بكثافة في المنطقة وإنه يجري تطويق الموقع.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن الرجل طعن الشرطي بآلة حادة أثناء سؤاله عن أسباب وجوده بمحيط السفارة، وألقت الشرطة القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته في الساق ونقله للمستشفى في انتظار استكمال استجوابه، بحسب «رويترز».

وذكر مسؤول بوزارة الداخلية لرويترز أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية وهو مدرس (53 عاما) مضيفا أنه لا علاقة له بأي فكر متطرف أو إرهابي. وأضاف أن الشرطي توفي متأثرا بجراحه.

 يعاني وضعا نفسيا صعبا 
وقال إن عائلته أخبرت السلطات أنه يعاني وضعا نفسيا صعبا في الآونة الأخيرة وإنها تبحث عنه منذ مغادرته المنزل يوم الأحد.

-  تونس تدين اقتحام مقر إقامة سفيرها في الخرطوم وسرقته
-  تونس.. تظاهرة للمعارضة تطالب بالإفراج عن سياسيين معتقلين

والشهر الماضي فتح رجل أمن تابع للحرس الوطني النار قرب معبد يهودي بجزيرة جربة التونسية أسفر عن مقتل رجلي أمن واثنين من الزوار، وذلك في أثناء زيارة سنوية تجتذب مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى معبد الغريبة. ووصفت السلطات الهجوم آنذاك بأنه عمل إجرامي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا

شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة

تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة
«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع

«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع
مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة الانتقالية

مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة ...
البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط

البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط
عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق

عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق
إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المهاجرون.. بين جشع المهربين ومتاجرة الساسة

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المهاجرون.. بين جشع المهربين ومتاجرة الساسة
شاهد في «وسط الخبر»: هل يعرقل الدبيبة القاعدة القانونية برفض تسليم السلطة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل يعرقل الدبيبة القاعدة القانونية برفض تسليم السلطة؟
فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»

فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»
إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)

إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)

شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط ...
«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية

السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل ...
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي

السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قطر تعلن عودة التمثيل الدبلوماسي مع الإمارات اعتباراً من الإثنين
قطر تعلن عودة التمثيل الدبلوماسي مع الإمارات اعتباراً من الإثنين
مصر ترحب بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات
مصر ترحب بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات
البرلمان العربي يدين «العدوان الإسرائيلي الدموي» على جنين: ينذر بمزيد من العنف
البرلمان العربي يدين «العدوان الإسرائيلي الدموي» على جنين: ينذر ...
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة
ديوان المحاسبة الفرنسي يدعو الحكومة لتقييم مدى فاعلية مساعداتها للبنان
ديوان المحاسبة الفرنسي يدعو الحكومة لتقييم مدى فاعلية مساعداتها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم ......
وزيرا دفاع مصر وإسرائيل يناقشان واقعة إطلاق النار على الحدود
وزيرا دفاع مصر وإسرائيل يناقشان واقعة إطلاق النار على الحدود...
الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق النيران مع الجانب الإسرائيلي أثناء مطاردة عناصر تهريب مخدرات
الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق ......
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل ......
كندا وهولندا ترفعان شكوى ضد سورية أمام محكمة العدل على خلفية اتهامات بـ«التعذيب»
كندا وهولندا ترفعان شكوى ضد سورية أمام محكمة العدل على خلفية......
المزيد
طعن شرطي تونسي أمام سفارة البرازيل وسط العاصمة
طعن شرطي تونسي أمام سفارة البرازيل وسط العاصمة...
الكويت.. خامس حكومة خلال عام تؤدي اليمين الدستورية بعد فوز المعارضة بالانتخابات
الكويت.. خامس حكومة خلال عام تؤدي اليمين الدستورية بعد فوز ......
غوتيريس: السودان يغرق في «الموت والدمار» بسرعة «غير مسبوقة»
غوتيريس: السودان يغرق في «الموت والدمار» بسرعة «غير مسبوقة»...
ديوان المحاسبة الفرنسي يدعو الحكومة لتقييم مدى فاعلية مساعداتها للبنان
ديوان المحاسبة الفرنسي يدعو الحكومة لتقييم مدى فاعلية ......
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 ......
المزيد