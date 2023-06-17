وزير الخارجية السعودي يصل طهران

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع منذ عودة العلاقات بين البلدين.

وسيلتقي وزير الخارجية السعودي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين، ويعقد الجانبان جلسة مباحثات حول العلاقات الثنائية، كما يتوقع أن يبحث اللقاء الملفات الاقتصادية المشتركة وفرص تعزيزها، وفق «الشرق» بلومبرغ.

- إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية غدا

وتأتي الزيارة بعد عدة لقاءات جمعت الوزيرين في العاصمة الصينية بكين، وعلى هامش اجتماع أصدقاء «بريكس» في جنوب إفريقيا، حيث اتفقا في الصين على متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

إعادة فتح السفارة الإيرانية في السعودية

وفي مطلع الشهر الحالي، أعادت إيران فتح سفارتها في السعودية، بعد نحو ثلاثة أشهر من الإعلان المفاجئ عن اتفاق بين أبرز قوتَين إقليميتَين في الخليج على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت سبع سنوات.

وكانت طهران والرياض قطعتا علاقاتهما العام 2016 بعد هجوم متظاهرين في الجمهورية الإسلامية على البعثات الدبلوماسية السعودية، على خلفية إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.