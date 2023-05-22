معارك في الخرطوم بعيد بدء سريان اتفاق جديد لوقف النار

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت الخرطوم معارك ليل الإثنين بحسب ما أفاد شهود في ضواحيها الشمالية الشرقية وكالة «فرانس برس»، بعيد بدء سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع المستمر منذ أسابيع.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار رسميًا في السودان في الساعة 19,45 بتوقيت غرينتش بين الجيش وقوات الدعم السريع لمدة أسبوع، إثر اتفاق جرى الأحد في مدينة جدة بين ممثلي الطرفين المتنازعين بوساطة سعودية أميركية.

ومنذ 15 أبريل، يشهد السودان نزاعًا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو تسبب بمقتل نحو ألف شخص غالبيتهم مدنيون ودفع أكثر من مليون شخص إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة. وتعهّد الطرفان وقف النار أكثر من عشر مرات، لكن تمّ انتهاك الاتفاق في كل مرة.