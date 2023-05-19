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اعتماد إعلان جدة في ختام القمة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 04:45 مساء
اعتماد إعلان جدة في ختام القمة العربية
اجتماع القمة العربية في جدة، 19 مايو 2023، (المجلس الرئاسي)
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اعتمد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة إعلان جدة وذلك في ختام القمة العربية الـ 32، التي انعقدت في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة.

وألقى القادة العرب الحاضرون في القمة كلمات تناولات الأزمات في ليبيا واليمن وسورية والسودان، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وتأكيد أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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- زيلينسكي: مجبرون على مواصلة الحرب.. لا أحد يوافق على تسليم أرضه

وشهدت القمة حضور الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ 12 عاما بعد تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية في 2011 على خلفية اندلاع الأزمة هناك.

حضور زيلينسكي
كما حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فعاليات القمة العربية، وألقى كلمة أكد فيها أن بلاده مجبرة على مواصلة الحرب مع روسيا، لأنه «لا أحد يوافق على تسليم أرضه».

وقال زيلينسكي إن بلاده «لن تخضع أبدا للمطامع الروسية.. مجبرون على مواصلة القتال ولا أحد يوافق على تسليم أرضه»، متهمًا زعماء عرب بـ«غض الطرف» عن تصرفات روسيا في بلده، وطالب بموقف موحد «لإنقاذ الناس» من السجون الروسية.

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