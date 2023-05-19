  • Alwasat News
Atwasat

بشار الأسد: سورية قلب العروبة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 03:22 مساء
بشار الأسد: سورية قلب العروبة
الأسد خلال إلقائه كلمة في القمة العربية بالرياض، 19 مايو 2023، (صورة من بث مباشر)
alwasat radio

قال الرئيس السوري بشار الأسد: إن سورية انتماؤها للعروبة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، متابعًا: «سورية قلب العروبة».

جاء ذلك في كلمته بالقمة العربية المنعقدة في جدة اليوم الجمعة، حيث توجه الأسد بالشكر للوفود العربية التي رحبت بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية، حيث دعا أن تلعب الجامعة دورًا لمناقشة القضايا المختلفة شرط تطوير منظومة عملها عبر مراجعة ميثاقها وتطوير آلاياتها للتلائم مع العصر، مع وضع سياسة موحدة ومبادئ ثابتة للتعامل مع الأزمات.

وأشار إلى أن القضايا في ليبيا وسورية واليمن والسودان بحاجة إلى معالجة التصدعات التي نشأت خلال العقد الماضى، لتستعيد الجامعة العربية دورها كمرمّم للجروح لا معمّق لها، وترك القضايا لشعوبها مع منع التدخلات الخارجية، ومساعدتها عندما تطلب ذلك حصرًا.

تقارب عربي - عربي
وتابع: «الأمل يرتفع في ظل التقارب العربي - العربي، والعربي - الإقليمي والدولي، وأتمنى أن تشكل القمة العربية الحالية مرحلة جديدة للعمل العربي والسلام والازدهار بدلاً من الحرب والدمار».

- سعيّد: نريد ليبيا دولة موحدة وأن يحسم شعبها أمره بالانتخابات
- السيسي يدعو إلى تحرك عربي لتسوية الأزمتين الليبية واليمنية
- بث مباشر .. انطلاق أعمال القمة العربية في جدة
- ولي العهد السعودي يرحب بعودة الرئيس السوري لاجتماعات القمة العربية

وهاجم الأسد الغرب «المجرد من الأخلاق»، مشيرًا إلى الحاجة إلى إعادة ترتيب شؤون الدول العربية ومواجهة التدخلات الخارجية، كما أشار إلى الاستمرار في الأجواء الإيجابية الناشئة عن المصالحات.

وانتقد الرئيس السوري «جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وخطر الفكر العثماني التوسعي المُطعّم بنكهة إخوانية منحرفة»، مشيرًا أيضًا إلى أن تحدي التنمية يُعد «أولوية قصوى» لمجتمعات العربية النامية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة

تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف

بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير

في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة

سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة
مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود

مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»

شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»
الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة

الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
باتيلي: الظروف مواتية لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري

باتيلي: الظروف مواتية لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بشار الأسد يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
بشار الأسد يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
وصول زيلينسكي إلى السعودية لحضور القمة العربية
وصول زيلينسكي إلى السعودية لحضور القمة العربية
بث مباشر .. انطلاق أعمال القمة العربية في جدة بحضور زيلينسكي وبشار الأسد
بث مباشر .. انطلاق أعمال القمة العربية في جدة بحضور زيلينسكي ...
ولي العهد السعودي يرحب بعودة الرئيس السوري لاجتماعات القمة العربية
ولي العهد السعودي يرحب بعودة الرئيس السوري لاجتماعات القمة ...
رئيس المفوضية الأفريقية يطالب بتشكيل كتلة دولية تحقق السلام في السودان
رئيس المفوضية الأفريقية يطالب بتشكيل كتلة دولية تحقق السلام في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه ......
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث...
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية...
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي...
السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية تقدر بـ1.5 مليار دولار
السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية ......
المزيد
أمير قطر يغادر جدة
أمير قطر يغادر جدة...
واشنطن تخصص 100 مليون دولار للسودان وجيرانه دعمًا للنازحين
واشنطن تخصص 100 مليون دولار للسودان وجيرانه دعمًا للنازحين...
بشار الأسد: سورية قلب العروبة
بشار الأسد: سورية قلب العروبة...
رئيس المفوضية الأفريقية يطالب بتشكيل كتلة دولية تحقق السلام في السودان
رئيس المفوضية الأفريقية يطالب بتشكيل كتلة دولية تحقق السلام ......
ولي العهد السعودي يرحب بعودة الرئيس السوري لاجتماعات القمة العربية
ولي العهد السعودي يرحب بعودة الرئيس السوري لاجتماعات القمة ......
المزيد