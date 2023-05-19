سعيّد: نريد ليبيا دولة موحدة وأن يحسم شعبها أمره بالانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التونسي قيد سعيّد إن إرادة بلاده ترغب في أن تبقى ليبيا دولة موحّدة، ويحسم شعب أمره بنفسه عن طريق الانتخابات ويعم الأمن كل شبر من أراضيها

وأضاف سعيد، في كلمته بالقمة العربية المنعقدة في جدة، اليوم الجمعة، «ما زال أشقاؤنا في فلسطين يقدمون كل يوم جحافل الشهداء والجرحى للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن آلاف اللاجئين في المخيمات، أما آن للإنسانية أن تضع حدًا لهذه المظلمة على شعبنا في فلسطين في ظل صمت مريب للعديد من العواصم؟».

العالم بصدد التشكل مجددًا

وتابع: «العالم في صدد التشكل مجددًا ولا يجب أن يتشكل على حساب أمتنا ومقدّراتنا، لكن نريد أن نكون على قدم المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد، نرفض أن نكون ضحايا لنظام عالمي جديد لا نشارك في ترتيبه».

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وأكمل: «تونس ثابتة على موقفها في استقلال قرارها الوطني وعدم الانخراط في تحالف على حساب آخر وشعبها مُصرّ على مبدأ المساواة بين الدول».

وأردف: «نواجه تحديات كبيرة ونشترك في نفس الإرادة من أجل تخطيها وأولها الحفاظ على دولنا في ظل البعض الذي يعمل على إسقاطها».

ترحيب بعودة سورية

ورحب سعيد بعودة سورية إلى «أحضان جامعة الدول العربية بعد إحباط مؤامرة تقسيمها وتفتيتها ودفع شعبها الثمن الباهظ لكي تبقى واحدة».

وأردف: «نريد أن يسترجع اليمن السعيد سعادته بوحدة شعبه والقضاء على كل أسباب الفرقة والانقسام وأن يتوقف سفك الدماء في السودان ولا نريد أن ينقسم السودان مجددًا».