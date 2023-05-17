سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

يعتزم الرئيس السوري بشار الأسد المشاركة في القمة العربية التي تُعقد في مدينة جدة يوم الجمعة المقبل، وفق ما أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الأربعاء، في مشاركة ستكون الأولى له منذ العام 2010.

وردًا على سؤال لقناة «الجديد اللبنانية» في جدة عما إذا كان الأسد سيشارك في القمة، أجاب المقداد «هو سيأتي لحضور هذه القمة إن شاء الله»، وفق وكالة فرانس برس.

محللون: مشاركة الأسد خطوة كبيرة نحو إنهاء عزلته العربية

وتعد مشاركة الأسد خطوة كبيرة نحو إنهاء عزلته العربية بعد أكثر من عقد على تعليق عضوية دمشق، إثر قمعها الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دامٍ أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقال خبراء إن دعوته للمشاركة في قمة جدة تظهر أيضًا نفوذ السعودية، التي تروج لنفسها راهنًا كصانعة سلام في المنطقة، بعدما تغلبت على اعتراضات عدد من الدول، من بينها قطر لإعادة سورية إلى الجامعة العربية خلال مباحثات في القاهرة مطلع الشهر الجاري.