الأسد يتلقى دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية، في أول دعوة تتلقاها دمشق منذ اندلاع النزاع في 2011، وتسلم الأسد الدعوة من سفير السعودية في الأردن نايف السديري.

وأوردت الرئاسة السورية أن الأسد تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 مايو.

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وأعلن مجلس جامعة الدول العربية إثر اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية «استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارًا من 7 مايو 2023».