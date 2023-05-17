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مساعٍ أممية لجمع 2.6 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 12:36 مساء
مساعٍ أممية لجمع 2.6 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان
علم الأمم المتحدة. (أرشيفية)
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أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن خطة المنظمة الدولية للاستجابة الإنسانية في السودان تتطلب 2.56 مليار دولار، لمساعدة المتضررين من الأزمة هناك، بينما تسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحصول على مزيد التمويل، لمساعدة من اضطروا للفرار.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيفراميش، راجا سنجام، «اليوم يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان في السودان، إلى المساعدات الإنسانية والحماية. وهذا أعلى رقم نشهده على الإطلاق في البلاد»، وفق وكالة «رويترز». وأضاف «متطلبات التمويل التي تبلغ قرابة 2.6 مليار دولار هي أيضا الأعلى بالنسبة إلى أي استجابة إنسانية خاصة بالسودان».

والخطة، وهي نسخة من الخطة الإنسانية السنوية للعام 2023، لكنها خضعت للمراجعة، وضعت لمساعدة 18 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات.

أزمة إنسانية في السودان
وتسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أزمة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة، وأدت إلى تشريد أكثر من 700 ألف داخل البلاد وإجبار نحو 200 ألف على الفرار إلى بلدان مجاورة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، إنها تسعى لجمع 472 مليون دولار لمساعدة أكثر من مليون شخص على مدى الأشهر الستة المقبلة، وذلك في سياق مناشدة مشتركة مع وكالة المساعدات، اليوم الأربعاء.

وقال مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات لدى مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رؤوف مازو: «للأسف، نحتاج مرة أخرى إلى دعوة البلدان والأفراد إلى مساعدة الأبرياء الذين فقدوا كل شيء دون ذنب ارتكبوه».

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