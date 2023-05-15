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«فرانس برس»: لاجئون في السودان يفرون من الحرب للمرة الثانية بعدما هربوا من بلادهم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 04:05 مساء
«فرانس برس»: لاجئون في السودان يفرون من الحرب للمرة الثانية بعدما هربوا من بلادهم
اللاجىء السوري سلام كنهوش في ميتيما في إثيوبيا. (أ ف ب)
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فر الشاب السوري سلام كنهوش من بلاده في عام 2016 ولجأ إلى السودان. ولكن المعارك التي بدأت قبل شهر هناك أجبرته على النزوح مرة أخرى. ويقول «هذه الحرب الثانية التي أهرب منها».

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، وصل الطالب (30 عاما) إلى مدينة ميتيما الحدودية شمال غرب إثيوبيا مع آلاف من الأشخاص الذين فروا من السودان إثر اندلاع معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب صراع على السلطة في السودان منذ 15 أبريل.

كنهوش داخل منزله لثمانية أيام
ووفق كنهوش فإنه بدأ «حياة جديدة» في السودان أولا في كسلا في شرق البلاد قبل أن ينتقل مؤخرًا إلى العاصمة الخرطوم. ويروي الشاب للوكالة الفرنسية أنه كان يخطط في 15 من أبريل للخروج مع أصدقائه لممارسة الكياك في نهر النيل، لكن «تلقيت الكثير من الرسائل التي طلبت مني البقاء في المنزل».

وبقي كنهوش داخل منزله لثمانية أيام، قضى منها ثلاثة دون كهرباء، ويومين بلا ماء، قبل أن يتمكن من الخروج من الخرطوم. ويؤكد «لم آخذ سوى حقيبة للظهر وفيها الأساسيات»، مؤكدًا أن قرار مغادرة الخرطوم «كان صعبًا للغاية (..) اضطررت لترك الكثير من الأشياء».

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وفر كنهوش دون مشروع تخرجه وترك السودان بلا جواز سفره السوري الموجود في سفارة بلاده في الخرطوم، حيث أرسله للتجديد. ودون أوراق رسمية، فإنه عالق منذ أسبوع في ميتيما ويؤكد أن «العودة إلى سورية ليست خيارًا».

وكنهوش ليس اللاجىء الوحيد الذي اضطر للفرار مرة أخرى من السودان. وقبيل اندلاع القتال، كانت السودان تستضيف 1.1 مليون لاجىءٍ، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

 الأريترية سينا: كنت سعيدة
ولجأت الأريترية سينا (24 عاما) إلى السودان منذ عام 2018، بعد أن فرت من التجنيد الإلزامي إلى ما لا نهاية بعد قضائها أربع سنوات فيه. وتتذكر «أربع سنوات من أكل العدس والخبز كل يوم»، بحسب «فرانس برس».

وعملت الشابة كنادلة في فندق وتؤكد «كنت سعيدة للغاية في حياتي الجديدة» في الخرطوم، «تركت منزلاً كاملاً: شاشة مسطحة وأسرتي». وتقول سينا التي فرت مع صديقها وشقيقها إلى ميتيما «ليس لدينا مأوى مناسب. لا يوجد إمدادات كافية من المياه ولا أملك المال» ولا يوجد أي أفق. وتعرف سينا أنه حال عادت إلى اريتريا فـ«سأعاقب وأذهب إلى السجن قبل أن يجري إرسالي إلى الجيش مرة اخرى».

أما سارة (24 عاما) المولودة في السودان لأم إريترية لاجئة، فإن اندلاع المعارك في السودان لم يسمح لها بالتوجه إلى كندا في رحلة كانت مقررة في 17 من أبريل، لتلحق بوالدتها التي انتقلت هناك قبل ستة أشهر.

وتقول «حدث كل هذا في صباح يوم سبت. كان من المفترض أن أسافر الإثنين ولكن الوضع ازداد سوءًا كل يوم». وأضافت «مشاعري مختلطة: الأمر محزن ومزعج ومخيب للآمال». وبالنسبة لهذه الشابة فإن «سلامتنا وحياتنا تأتي أولا، لا يمكننا أن نواصل التفكير بالأشياء التي تركناها». وتتخوف سارة من أن تبقى عالقة لوقت طويل هنا في ميتيما. وتقول «حتى الآن، لم أتمكن من التسجيل لدى مفوضية اللاجئين وقالوا لنا إنها عملية طويلة ستستمر لأشهر».

«بعيدًا عن الحرب»
ووفق تقرير «فرانس برس» فقد غادر محمد قاسم (29 عاما) أفغانستان في عام 2016 للدراسة في السودان. وتبددت آماله بالعودة إلى بلاده عام 2021 مع سيطرة طالبان على كابل. ويؤكد «كنت أبذل قصارى جهدي للعيش (..) لم يكن لدي أي فرصة بالعودة إلى أفغانستان».

وكان قاسم يتحضر للحصول على شهادته في الاتصالات مع اندلاع القتال في الخرطوم، واضطر للفرار. ولكنه يعلم أنه لا يوجد له مستقبل في إثيوبيا. ويضيف «الوضع في إثيوبيا ليس جيدًا للغاية حاليًا، نشعر بالأمان ولكن في المستقبل، لا أخطط للبقاء في هذا البلد وآمل بأن أتمكن من الذهاب إلى مكانٍ آخر».

بالنسبة للشاب السوري سلام كنهوش فإنه يحلم بالعودة إلى السودان يومًا ما من أجل الحصول على شهادته و«المضي قدمًا» بحياته. ويتابع «في حياتي الجديدة، أريد مكانًا هادئًا بعيدًا عن الحرب».

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