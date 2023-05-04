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نشاط دبلوماسي مصري مكثف حول السودان وسورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 08:25 مساء
نشاط دبلوماسي مصري مكثف حول السودان وسورية
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية: الإنترنت).
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أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري سلسلة اتصالات هاتفية شملت وزراء خارجية السودان والسعودية والعراق والجزائر والأردن وجيبوتي وكينيا، تناولت في مجملها الملفين السوداني والسوري، بحسب بيان للوزارة على فيسبوك.

وقالت الوزارة إن شكري أجرى على مدار يومى 3 و4 مايو الجاري اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، والسعودية فيصل بن فرحان، والعراق فؤاد محمد حسين، والجزائر أحمد عطاف، والأردن أيمن الصفدي، وجيبوتي محمود علي يوسف، وكينيا ألفريد موتوا.

- وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعين حول السودان وسورية

اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في تصريحات صحفية بمقر وزارة الخارجية اليوم، إن الاتصالات مع الوزراء العرب جاءت في إطار التشاور وتنسيق المواقف والإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب حول كل من السودان وسورية، والمقرر عقده يوم 7 مايو الجاري.

وأضاف أن الاتصال مع وزير خارجية كينيا جاء في إطار التشاور والتنسيق اتصالاً بالأزمة السودانية، خاصة فيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار وسبل تعزيز ودعم نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني. كما تناول الاتصال أيضًا تنسيق جهود حل الأزمة فى الأطر العربية والأفريقية ودول جوار السودان.

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