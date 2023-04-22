العاصمة السودانية تشهد هدوءا نسبيا خلال الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان، هدوءا نسبيا في الساعات الأخيرة، باستثناء بعض المناطق في الخرطوم التي لايزال قاطنوها يسمعون دوي الانفجارات وأصوات الاشتباكات، لاسيما في الأحياء الواقعة وسط وجنوب الخرطوم بجانب أحياء في ام درمان.

ووافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على هدنة لمدة ثلاثة أيام بوساطة أمريكية، تنتهي غدا الأحد، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

لا دوي انفجارات ولا أصوات رصاص

وقال شهود عيان بأحياء جنوب ووسط الخرطوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لأول مرة منذ اندلاع الحرب يوم السبت الماضي لا تهتز منازلهم بدوي الانفجارات ولا يسمعون أصوات الرصاص من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وصوت الطائرات المقاتلة في سماء الخرطوم وهو ما جعلهم ينعمون بنوم هادئ.

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وقالت «ستنا مختار»، إنها استيقظت فجر اليوم السبت على دوي عال وأصوات رصاص بحي الصحافة، لكنه لم يستمر طويلا كما هي العادة.