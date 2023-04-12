  • Alwasat News
Atwasat

انتشال جثث 10 مهاجرين إثر غرق مركب قبالة تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 02:04 مساء
انتشال جثث 10 مهاجرين إثر غرق مركب قبالة تونس
انقلاب قارب في البحر. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن خفر السواحل التونسي، الأربعاء، انتشال جثث عشرة مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط شرق).

وقال الناطق الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي لوكالة «فرانس برس» «جرى إنقاذ 72 مهاجرًا وانتشال عشر جثث بعدما غرق المركب أمس الثلاثاء».

كما بيّن الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي «أن ما بين عشرين وثلاثين مهاجرا مفقودين»، وقال لـ«فرانس برس» إن المهاجرين انطلقوا من سواحل محافظة صفاقس على متن قارب خشبي من الحجم الكبير وكانوا في اتجاه السواحل الأوروبية، وأضاف أن إحدى الجثث المنتشلة لرضيع.

مصرع أو فقدان نحو مئة شخص قبالة تونس منذ بداية مارس
وارتفعت وتيرة محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط من قبل مهاجرين متجهين نحو السواحل الايطالية بشكل لافت في الفترة الأخيرة مع تحسن أحوال الطقس. 

ولقي أربعة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم وفقد ثلاثة وعشرون في حادثي غرق الجمعة والسبت قبالة سواحل تونس، فيما جرى إنقاذ 53 آخرين، وفق ما أفاد المصمودي في وقت سابق. زبذلك ترتفع حصيلة حوادث الغرق منذ بداية آذار/مارس، وفق تعداد لـ«فرانس برس»، إلى ثمانية أسفرت عن مصرع أو فقدان أكثر من مئة شخص قبالة السواحل التونسية. 

وقعت آخر مأساة في 26 مارس عندما جرى انتشال جثث 29 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق ثلاثة قوارب قبالة سواحل تونس، في حين جرى إنقاذ 11 شخصا.

إنقاذ أو اعتراض أكثر من 14 ألف شخص قبالة تونس خلال 3 أشهر
من جهته، أعلن الحرس الوطني التونسي، الجمعة، أنه أنقذ أو اعترض «14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون»، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. 

ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما جرى إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022. والغالبية الكبرى من عمليات الاعتراض والإنقاذ التي قام بها خفر السواحل التونسي هذا العام جرت في محيط صفاقس، ثاني اكبر مدن تونس.

وتسجّل تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، محاولات متكررة للهجرة. ومعظم المهاجرين يتحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

تبعات خطاب قيس سعيد بشأن الهجرة
وازدادت محاولات الهجرة بعد خطاب شديد اللهجة ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في 21 فبراير، ندد فيه بوصول «جحافل من المهاجرين غير النظاميين» إلى البلاد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ومعتبرا أنهم مصدر «عنف وجرائم». 

بعد ذلك الخطاب، فقد جزء كبير من نحو 21 ألف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء مسجلين رسميا في تونس ولكن معظمهم ليست لديهم إقامة قانونية، وظائفهم ومساكنهم بين عشية وضحاها، نتيجة لحملة ضد المهاجرين غير النظاميين، وفق الوكالة الفرنسية.

ويصل معظم المهاجرين من جنوب الصحراء إلى تونس ثم يحاولون الهجرة من طريق البحر إلى أوروبا. ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بأكثر من 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و4300 في العام 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في ...
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس

سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش» المصري

شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش»...
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية

«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية
«كلينكا» (3): صحة القلب

«كلينكا» (3): صحة القلب
«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك

«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك
«أرزاق تساق 2023» (حـ 11): ملاذ آمن

«أرزاق تساق 2023» (حـ 11): ملاذ آمن
«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية

«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية
«كتب ليبية 2» (حـ8): كتاب «الحمائم السود من الظلمات إلى النور»

«كتب ليبية 2» (حـ8): كتاب «الحمائم السود من الظلمات إلى النور»
«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس

«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس
خلونا نحلموا 4 (حـ 12): الزحمة

خلونا نحلموا 4 (حـ 12): الزحمة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 12): شربة الفقاع وخلية النحل بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 12): شربة الفقاع وخلية النحل بالنوتيلا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة العربية

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة ...
«أفضل شيف» | الحلقة (10)

«أفضل شيف» | الحلقة (10)
الكاسا وسحوركم علينا (10)

الكاسا وسحوركم علينا (10)
أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف 16»

أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف 16»
مخيمات انتقالية لـ«الإرهابيين» السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية لـ«الإرهابيين» السابقين وضحاياهم في نيجيريا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مبعوث الأمم المتحدة: المحادثات بين الأطراف المعنية باليمن مشجعة
مبعوث الأمم المتحدة: المحادثات بين الأطراف المعنية باليمن مشجعة
الأمم المتحدة تطالب الخرطوم بالتحقيق في تلقي مبعوثها تهديدات بالقتل
الأمم المتحدة تطالب الخرطوم بالتحقيق في تلقي مبعوثها تهديدات ...
«إرنا»: وفد إيراني يصل السعودية
«إرنا»: وفد إيراني يصل السعودية
انتشال جثث 10 مهاجرين إثر غرق مركب قبالة تونس
انتشال جثث 10 مهاجرين إثر غرق مركب قبالة تونس
دمشق تعين سفيرا في تونس إثر مبادرة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية
دمشق تعين سفيرا في تونس إثر مبادرة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ......
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد ......
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات...
جلسة طارئة لمجلس الأمن غدًا لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى
جلسة طارئة لمجلس الأمن غدًا لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية ......
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف...
المزيد
كنيسة القيامة تنتقد التضييق على احتفالات الفصح بالقدس
كنيسة القيامة تنتقد التضييق على احتفالات الفصح بالقدس...
وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ بدء النزاع
وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ بدء ......
تأجيل عملية تبادل الأسرى في اليمن من الخميس إلى الجمعة
تأجيل عملية تبادل الأسرى في اليمن من الخميس إلى الجمعة...
دمشق تعين سفيرا في تونس إثر مبادرة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية
دمشق تعين سفيرا في تونس إثر مبادرة لاستئناف العلاقات ......
انتشال جثث 10 مهاجرين إثر غرق مركب قبالة تونس
انتشال جثث 10 مهاجرين إثر غرق مركب قبالة تونس...
المزيد