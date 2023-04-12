انتشال جثث 10 مهاجرين إثر غرق مركب قبالة تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن خفر السواحل التونسي، الأربعاء، انتشال جثث عشرة مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط شرق).

وقال الناطق الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي لوكالة «فرانس برس» «جرى إنقاذ 72 مهاجرًا وانتشال عشر جثث بعدما غرق المركب أمس الثلاثاء».

كما بيّن الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي «أن ما بين عشرين وثلاثين مهاجرا مفقودين»، وقال لـ«فرانس برس» إن المهاجرين انطلقوا من سواحل محافظة صفاقس على متن قارب خشبي من الحجم الكبير وكانوا في اتجاه السواحل الأوروبية، وأضاف أن إحدى الجثث المنتشلة لرضيع.

مصرع أو فقدان نحو مئة شخص قبالة تونس منذ بداية مارس

وارتفعت وتيرة محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط من قبل مهاجرين متجهين نحو السواحل الايطالية بشكل لافت في الفترة الأخيرة مع تحسن أحوال الطقس.

ولقي أربعة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم وفقد ثلاثة وعشرون في حادثي غرق الجمعة والسبت قبالة سواحل تونس، فيما جرى إنقاذ 53 آخرين، وفق ما أفاد المصمودي في وقت سابق. زبذلك ترتفع حصيلة حوادث الغرق منذ بداية آذار/مارس، وفق تعداد لـ«فرانس برس»، إلى ثمانية أسفرت عن مصرع أو فقدان أكثر من مئة شخص قبالة السواحل التونسية.

وقعت آخر مأساة في 26 مارس عندما جرى انتشال جثث 29 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق ثلاثة قوارب قبالة سواحل تونس، في حين جرى إنقاذ 11 شخصا.

إنقاذ أو اعتراض أكثر من 14 ألف شخص قبالة تونس خلال 3 أشهر

من جهته، أعلن الحرس الوطني التونسي، الجمعة، أنه أنقذ أو اعترض «14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون»، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما جرى إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022. والغالبية الكبرى من عمليات الاعتراض والإنقاذ التي قام بها خفر السواحل التونسي هذا العام جرت في محيط صفاقس، ثاني اكبر مدن تونس.

وتسجّل تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، محاولات متكررة للهجرة. ومعظم المهاجرين يتحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

تبعات خطاب قيس سعيد بشأن الهجرة

وازدادت محاولات الهجرة بعد خطاب شديد اللهجة ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في 21 فبراير، ندد فيه بوصول «جحافل من المهاجرين غير النظاميين» إلى البلاد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ومعتبرا أنهم مصدر «عنف وجرائم».

بعد ذلك الخطاب، فقد جزء كبير من نحو 21 ألف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء مسجلين رسميا في تونس ولكن معظمهم ليست لديهم إقامة قانونية، وظائفهم ومساكنهم بين عشية وضحاها، نتيجة لحملة ضد المهاجرين غير النظاميين، وفق الوكالة الفرنسية.

ويصل معظم المهاجرين من جنوب الصحراء إلى تونس ثم يحاولون الهجرة من طريق البحر إلى أوروبا. ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بأكثر من 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و4300 في العام 2021.