دول الخليج تحتج لدى بلينكن بشأن تصريحات وزير المال الإسرائيلي عن الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، أنها أرسلت خطابا إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، للتنديد بتصريحات وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش، التي أنكر فيها وجود شعب فلسطيني.

وندّد وزراء خارجية التكتل المؤلف من ست دول، في خطاب إلى الوزير بلينكن بتصريحات وزير المال الإسرائيلي حول ضرورة «محو» بلدة حوارة الفلسطينية، بحسب وكالة «فرانس برس».

ودعا المجلس في رسالته المنشورة على موقعه الإلكتروني الأحد، «الولايات المتحدة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني».

وحث الإدارة الأميركية أيضا على «القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم» للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تصريحات «مهينة وخطيرة»

والأسبوع الماضي، وصفت الولايات المتحدة تصريحات سموطريتش، بأنها «مهينة وخطيرة»، وأعربت عن «قلقها البالغ» إثر إلغاء البرلمان الاسرائيلي جزءا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة، كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أخلتها في 2005، معتبرة أن القرار «استفزازي».

- غضب من تصريحات وزير إسرائيلي أنكر وجود الأردن وفلسطين: تصرفات عنصرية متطرفة

ويضم مجلس التعاون الخليجي الذي اجتمع وزراء خارجيته في الرياض الأسبوع الماضي، ست دول هي السعودية والإمارات وعمان والبحرين وقطر والكويت.

وطبعت الإمارات والبحرين علاقاتهما مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في 2020 بموجب «اتفاقات إبراهام» التي رعتها الولايات المتحدة.