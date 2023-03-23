غضب من تصريحات وزير إسرائيلي أنكر وجود الأردن وفلسطين: تصرفات عنصرية متطرفة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الأردن من خطورة الفكر العنصري المتطرف الذي تبدى بشكل «أرعن مقزز» في تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس.

وشدد وزير الخارجية أيمن الصفدي على «خطورة الفكر العنصري المتطرف الذي تبدى بشكل أرعن مقزز في تصريحات وتصرفات» سموطريتش، وذلك خلال اتصال هاتفي للصفدي مساء الأربعاء مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

تطرف إسرائيلي من قلب باريس

وأنكر سموطريتش خلال أمسية نظمتها الأحد الماضي جماعة صهيونية متطرفة في باريس، وجود الفلسطينيين كشعب وكأفراد، وذلك من على منبر علقت عليه خريطة لإسرائيل تضم الأردن وفلسطين.

وطالب الصفدي المجتمع الدولي بإتخاذ موقف واضح ومباشر ضد خطاب الكراهية والتحريض الذي يؤجج العنف والصراع في فلسطين المحتلة ويخرق الأعراف والقيم الإنسانية المشتركة.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية خطاب الكراهية والتحريض العنصري «والتصرفات المقززة لوزير المالية الإسرائيلي وتبعاته، وعليها إعلان رفضها بشكل صريح وواضح.

رفض أوروربي لتصريحات الوزير الإسرائيلي

من جانبه، وصف بوريل تصريحات سموطرتيش بأنها خطيرة ومرفوضة، وفق البيان، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الحكومة الإسرائيلية موقفاً واضحاً يؤكد أن هذه التصريحات لا تمثلها.

وذكر بموقف الاتحاد الاوروبي الرافض لجميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، والمتمسك بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام.

طرد سفير تل أبيب من الأردن

وصوت مجلس النواب الأردني أمس الأربعاء بالأغلبية على مقترح لطرد سفير إسرائيل من عمان ردا على استخدام سموطريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود الشعب الفلسطيني.

وجاء التصويت بعد يومين على استدعاء سفير إسرائيل في عمان إيتان سوركيس إلى وزارة الخارجية احتجاجا على تصرف سموطريتش.

وواجهت تصريحات وزير المال الإسرائيلي انتقادات دولية حادة حتى من قبل واشنطن التي اعتبرتها «مهينة وخطيرة».

وانتشرت مقاطع فيديو وصور لسموطريتش يدلي بتلك التصريحات من على منبر عُلقت عليه خريطة ما سماه «إسرائيل الكبرى» التي تضم الأردن والأراضي الفلسطينية.

[وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش خلال اجتماع في الكنيست في القدس في 20 آذار/مارس 2023]