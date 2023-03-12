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جرح ثلاثة عسكريين في قصف «إسرائيلي» على وسط وغرب سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 09:55 صباحا
جرح ثلاثة عسكريين في قصف «إسرائيلي» على وسط وغرب سورية
طائرة تحمل مساعدات إنسانية لضحايا زلزال السادس من فبراير، تقف في مطار حلب الدولي 14 فبراير 2023. (سانا)
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جرح ثلاثة عسكريين الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سورية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلاعن مصدر عسكري.

وذكر المصدر أنه «حوالى الساعة 07:15 (04:15 ت غ) من صباح اليوم (الأحد)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأدى القصف وفق المصدر إلى «إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية»، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية «تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».

ولم يحدد الإعلام الرسمي طبيعة المواقع المستهدفة، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن المناطق المستهدفة تتضمن مواقع لمجموعات موالية لطهران ومركزا للبحوث العلمية.

ضربات ثانية خلال أسبوع
وهذه الضربات هي الثانية خلال أسبوع على سورية بعد قصف طال ليل الإثنين- الثلاثاء مطار حلب الدولي، ما أخرج هذا المرفق الحيوي عن الخدمة لأيام بعدما كان وجهة رئيسية لطائرات المساعدات التي تصل سورية منذ الزلزال المدمر.

- سبعة قتلى في ضربة بطائرة مُسيّرة بشرق سورية

وكانت وزارة الدفاع السورية تحدثت عن تعرض المطار لضربة إسرائيلية، أدت إلى خروجه عن الخدمة، من دون الإعلان عن سقوط قتلى.

لكن المرصد أكد مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم ضابط سوري، بسبب صاروخ إسرائيلي سقط قرب المطار.

مئات الضربات الجوّية في سورية
وفي 19 فبراير الماضي، قتل 15 شخصا جراء قصف إسرائيلي استهدف حيا سكنيا في دمشق، وفق المرصد السوري.

وشن الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سورية، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

وتشهد سورية نزاعا داميا منذ 2011 تسبّب في مقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.

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