  • Alwasat News
Atwasat

العراق يصادر ثلاثة ملايين حبة كبتاغون على الحدود مع سورية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 07:12 مساء
العراق يصادر ثلاثة ملايين حبة كبتاغون على الحدود مع سورية
إتلاف أطنان من المخدرات في منطقة النهروان قرب بغداد. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن العراق السبت ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة من الكبتاغون المخدّرة على الحدود مع سورية، وهي نوع من الأمفيتامين المحفّز ازداد تهريبها بشكل كبير خلال السنوات الماضية في الشرق الأوسط. 

وضبطت هذه الحبوب التي كانت مخبأة داخل صناديق تفاح، في منفذ القائم الحدودي الذي يربط بين محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق ومحافظة دير الزور السورية، بحسب بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية، بحسب «فرانس برس». 

وفي الأشهر الأخيرة، كثّفت السلطات العراقية عمليات ضبط المخدرات. ويجد العراق الذي يملك حدوداً مع سورية والسعودية وإيران والكويت، نفسه معبراً لعمليات تهريب الكبتاغون، المادة المخدرة التي يجري تصنيعها خصوصاً في سورية وتهرب وتستهلك لاسيما في الخليج. 

مخبأة داخل صناديق فاكهة التفاح 
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيانها عن «ضبط كمية كبيرة من (الحبوب المخدرة) تبلغ اكثر من ثلاثة ملايين حبة مختلفة الانواع مخبأة داخل صناديق تحتوي فاكهة التفاح محمّلة داخل براد». وأضاف البيان أنه جرى توقيف السائق. 

وقال مسؤول في هيئة المنافذ الحدودية إن الحمولة، القادمة من سورية والتي دخلت العراق، كانت مؤلفة حصراً من حبوب كبتاغون ذات مصادر تصنيع مختلفة.

-  الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب ثلاثة ملايين حبة كبتاغون من سورية
- إحباط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان

وباتت قضية المخدرات تشكل تحدياً خطيراً في العراق حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصًا في مناطق جنوب البلاد ووسطها، الحدودية مع إيران، والتي باتت طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لاسيما مادة الكريستال.

مليون حبة كبتاغون قرب الحدود مع الكويت
في يونيو 2022، ضبطت القوات الأمنية العراقية طائرة شراعية كانت محملة بمليون حبة كبتاغون قرب الحدود مع الكويت. وقبل ذلك بأشهر، أعلنت السلطات العراقية عن مصادرة ستة ملايين حبة من الكبتاغون. 

أواخر العام 2021، أعلنت وحدة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أن محافظتي البصرة وميسان في جنوب العراق أصبحتا الأوليين في البلاد من حيث تجارة المخدرات وتعاطيها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو
9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل

9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل
الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة تسببت في إخلاء مناطق من السكان

الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة تسببت في إخلاء مناطق من السكان
إندونيسيا.. ثوران أكثر البراكين نشاطًا في العالم

إندونيسيا.. ثوران أكثر البراكين نشاطًا في العالم
وفاة عثمان المقيرحي عضو المجلس الوطني الانتقالي خلال ثورة فبراير

وفاة عثمان المقيرحي عضو المجلس الوطني الانتقالي خلال ثورة فبراير
تعرف إلى أفضل أفلام الأوسكار منذ 2003

تعرف إلى أفضل أفلام الأوسكار منذ 2003
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط «WTV».. الليلة

نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط ...
«المركز الوطني»: 6 نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الكلى

«المركز الوطني»: 6 نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الكلى
بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار إسترليني لتخزين الكربون

بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار إسترليني لتخزين الكربون
برعاية الصين.. إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات بعد قطيعة استمرت 7 سنوات

برعاية الصين.. إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات بعد قطيعة استمرت 7 ...
نيمار خضع لجراحة ناجحة في الدوحة

نيمار خضع لجراحة ناجحة في الدوحة
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام

صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
إيران والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات وفتح السفارتين

إيران والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات وفتح السفارتين
عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام صدام

عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام...
الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»

الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»
الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح

الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي

وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء

الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
محادثات جديدة بين أطراف النزاع اليمني في جنيف لتبادل أسرى
محادثات جديدة بين أطراف النزاع اليمني في جنيف لتبادل أسرى
الرئيس التونسي يرغب في تعيين سفير لبلاده لدى سورية (فيديو)
الرئيس التونسي يرغب في تعيين سفير لبلاده لدى سورية (فيديو)
عودة العلاقات السعودية الإيرانية تزيد تعقيد محاولات «إسرائيل» تطبيع العلاقات مع العرب
عودة العلاقات السعودية الإيرانية تزيد تعقيد محاولات «إسرائيل» ...
ذبح ثلاثة مدنيين وخطف 26 في هجوم مسلح شمال سورية
ذبح ثلاثة مدنيين وخطف 26 في هجوم مسلح شمال سورية
«البحرية المغربية» تصادر ثلاثة أطنان من القنب الهندي قُبالة الحدود مع جيب مليلية الإسباني
«البحرية المغربية» تصادر ثلاثة أطنان من القنب الهندي قُبالة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية...
شام.. طفلة سورية نجت من الزلزال لتهدد «متلازمة الهرس» ساقيها (فيديو)
شام.. طفلة سورية نجت من الزلزال لتهدد «متلازمة الهرس» ساقيها......
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة...
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى......
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق...
المزيد
موريتانيا.. مقتل ثلاثة «متطرفين» أثناء القبض عليهم بعد فرارهم من السجن
موريتانيا.. مقتل ثلاثة «متطرفين» أثناء القبض عليهم بعد ......
العراق يصادر ثلاثة ملايين حبة كبتاغون على الحدود مع سورية
العراق يصادر ثلاثة ملايين حبة كبتاغون على الحدود مع سورية...
مركز «أوركش» بسورية.. حيث يؤهل أطفال «المتطرفين» الأجانب بعيدًا عن تعاليم «داعش»
مركز «أوركش» بسورية.. حيث يؤهل أطفال «المتطرفين» الأجانب ......
«البحرية المغربية» تصادر ثلاثة أطنان من القنب الهندي قُبالة الحدود مع جيب مليلية الإسباني
«البحرية المغربية» تصادر ثلاثة أطنان من القنب الهندي قُبالة ......
ذبح ثلاثة مدنيين وخطف 26 في هجوم مسلح شمال سورية
ذبح ثلاثة مدنيين وخطف 26 في هجوم مسلح شمال سورية...
المزيد