  • Alwasat News
Atwasat

بالصور: تظاهرات وإغماءات في ذكرى إحياء الثورة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 03:07 مساء
بالصور: تظاهرات وإغماءات في ذكرى إحياء الثورة التونسية
تظاهرات إحياء للثورة التونسية, 14 يناير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

تظاهر العديد من الأحزاب والحركات المدنية التونسية، اليوم السبت، في ذكرى الثورة التونسية 14 يناير، متحديا قرار السلطات التي حددت مسارات معينة للمسيرات.

وفي حين دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، للاستعداد لما سماها «معركة وطنية من أجل إنقاذ تونس»، خرجت مظاهرات تندد بسياسات الرئيس قيس سعيّد، إذ احتشد أنصار جبهة الخلاص الوطني، أكبر تجمع للمعارضة، في شارع الحبيب بورقيبة، يتقدمهم رئيس الجبهة نجيب الشابي، وسياسيون بينهم أعضاء في البرلمان المنحل، كما نظمت أحزاب معارضة ومنظمات مدنية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف ضد «تفرد الرئيس سعيد بالسلطة»، وفق ما أظهرت لقطات انتشرت على موقع «تويتر».

ورفع المحتجون لافتات تدعو لإنهاء «الانقلاب» ورحيل الرئيس سعيد، معبرين عن رفضهم المساس بالحريات.

- المعارضة في تونس تنجح بصعوبة في تنظيم تجمع عام

وقبيل وصول المظاهرة لشارع بورقيبة، قال الشابي إن أنصار الجبهة، التي تضم أحزابا من أبرزها حركة النهضة، خرجوا للتظاهر من أجل استعادة الثورة والديمقراطية، فيما أظهرت لقطات متداولة لعدد من الإغماءات بين المتظاهرين بسبب التدافع.

«تعطيل ممنهج لتنقُّل المتظاهرين»
وقبل بدء المظاهرة، اتهم القيادي في جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، ما وصفها «سلطة الانقلاب»، بالتعطيل الممنهج لتنقُّل المتظاهرين من عدة مناطق مثل جربة وقابس (جنوب) والمهدية (شرق) إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات بشارع بورقيبة.

وقال بن مبارك، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأمن هدد أصحاب وسائل النقل وأجبرهم على إلغاء الرحلات.

من جانبه  دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إلى الاستعداد لما سماها «معركة وطنية من أجل إنقاذ تونس»، معلنا عن تنفيذ تحركات نقابية قطاعية في قادم الأيام من أجل مطالب اجتماعية.

وقال الطبوبي، في ندوة تحت شعار «النقابيون متجندون لإنقاذ تونس»، إن اتحاد الشغل يدافع عن الحريات ويناهض القمع، وإن من حق الجميع التظاهر في الشارع، مشيرا إلى أن ما سماه المد الشعبوي غير قادر على التقدم بتونس، وأنه لا بد من خيار ثالث، مضيفا أن المجتمع المدني والمنظمات الوطنية تقول للحاكم لا للعبث بالبلاد، حسب تعبيره.

وتعيش تونس، منذ 25 يوليو  2021، أزمة حادة وانقساما سياسيا، بعد إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس سعيد، من بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة الشهر الماضي، شارك فيها 11.2% فقط من الناخبين.

تظاهرات إحياء للثورة التونسية, 14 يناير 2023. (الإنترنت)
تظاهرات إحياء للثورة التونسية, 14 يناير 2023. (الإنترنت)
قوات الأمن تتصدى لتظاهرات إحياء للثورة التونسية, 14 يناير 2023. (الإنترنت)
قوات الأمن تتصدى لتظاهرات إحياء للثورة التونسية, 14 يناير 2023. (الإنترنت)
تظاهرات إحياء للثورة التونسية, 14 يناير 2023. (الإنترنت)
تظاهرات إحياء للثورة التونسية, 14 يناير 2023. (الإنترنت)
متظاهر مغمى عليه خلال تظاهرات إحياء للثورة التونسية. (الإنترنت)
متظاهر مغمى عليه خلال تظاهرات إحياء للثورة التونسية. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا
التشكيلة الرسمية لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز

التشكيلة الرسمية لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز
للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية

الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية
قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي

قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي
آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن

آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم

متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم
السبانخ.. وجبة شتوية شهية

السبانخ.. وجبة شتوية شهية
الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي

الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي
رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش

رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش
«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022

«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022
شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»

شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»
القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت

القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت
في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي

في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا

السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا
مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة

مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لـ«كوب 28»
الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لـ«كوب 28»
مشاورات أردنية- روسية لمكافحة تهريب المخدرات من سورية
مشاورات أردنية- روسية لمكافحة تهريب المخدرات من سورية
مسؤولون أوروبيون يحققون في مزاعم فساد بلبنان الأسبوع المقبل
مسؤولون أوروبيون يحققون في مزاعم فساد بلبنان الأسبوع المقبل
الأسد: اللقاءات السورية التركية يجب أن تكون مبنية على إنهاء الاحتلال
الأسد: اللقاءات السورية التركية يجب أن تكون مبنية على إنهاء ...
إيران تأمل في تطبيع العلاقات مع السعودية وترحب بالتقارب السوري-التركي
إيران تأمل في تطبيع العلاقات مع السعودية وترحب بالتقارب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)...
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من ......
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية...
المزيد
بالصور: تظاهرات وإغماءات في ذكرى إحياء الثورة التونسية
بالصور: تظاهرات وإغماءات في ذكرى إحياء الثورة التونسية...
المرصد السوري: «داعش» نفذ 14 عملية بمناطق «قسد» منذ مطلع 2023
المرصد السوري: «داعش» نفذ 14 عملية بمناطق «قسد» منذ مطلع ......
سفير أميركا في السودان يدعو معارضين للمشاركة في الاتفاق السياسي
سفير أميركا في السودان يدعو معارضين للمشاركة في الاتفاق ......
إيران تأمل في تطبيع العلاقات مع السعودية وترحب بالتقارب السوري-التركي
إيران تأمل في تطبيع العلاقات مع السعودية وترحب بالتقارب ......
الأسد: اللقاءات السورية التركية يجب أن تكون مبنية على إنهاء الاحتلال
الأسد: اللقاءات السورية التركية يجب أن تكون مبنية على إنهاء ......
المزيد