  • Alwasat News
Atwasat

دبلوماسيون: روسيا تشير إلى احتمال استمرار تقديم مساعدات لسورية عبر تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 12:33 صباحا
دبلوماسيون: روسيا تشير إلى احتمال استمرار تقديم مساعدات لسورية عبر تركيا
اجتماع سابق لمجلس الأمن. (الإنترنت)
alwasat radio

قال دبلوماسيون إن روسيا أشارت لنظرائها في مجلس الأمن الدولي بأنها ستسمح على الأرجح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر تركيا لنحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سورية لمدة ستة أشهر أخرى.

ويلزم الحصول على إذن المجلس المكون من 15 عضوا لأن السلطات السورية لم توافق على العملية الإنسانية التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية منذ 2014.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن يوم الاثنين على تمديد الإجراء، أي قبل يوم من انتهاء صلاحية الموافقة الحالية. ويلزم لتبني القرار تأييد تسعة أصوات له وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وفق وكالة رويترز.

وقال دميتري بوليانسكي، نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، لرويترز «ما زلنا ندرس الإيجابيات والسلبيات»، مضيفا أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الحالي، الذي تم تبنيه في يوليو، «بعيد عن توقعاتنا». وأوضح أن روسيا تتشاور مع سورية وأن القرار النهائي ستتخذه موسكو يوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون إن أعضاء مجلس الأمن وافقوا بشكل غير رسمي الأسبوع الماضي على النص الذي يمنح العملية ستة أشهر أخرى، والذي تمت صياغته والتفاوض بشأنه من قبل أيرلندا والنرويج قبل أن ينهيا فترة عضويتهما في المجلس لمدة عامين في 31 ديسمبر، حسب رويترز

 «شريان حياة لملايين السوريين»
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لمجلس الأمن في تقرير الشهر الماضي إن وصول المساعدات من تركيا هو «شريان حياة للملايين» وإن تجديد الموافقة أمر بالغ الأهمية و «ضرورة أخلاقية وإنسانية».

وحذر كبار مسؤولي المنظمة الدولية، بمن فيهم منصب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، يوم الاثنين من أن إنهاء عملية المساعدة سيكون «كارثيا» لأولئك الذين يعتمدون عليها، و«معظمهم من النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة فقط للبقاء على قيد الحياة في ذروة الشتاء. ووسط تفش خطير للكوليرا».

وإذا امتنعت روسيا عن التصويت يوم الاثنين، بشأن السماح باستمرار توصيل المساعدات، يتجنب المجلس الخلاف الذي كان يحيط بالمسألة تقليديا. ففي يوليو تموز، صوت المجلس ثلاث مرات قبل تمديد العملية بعد يومين من انتهاء التفويض.

وصرح مجلس الأمن في البداية بتسليم المساعدات في عام 2014 إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.

وتقول روسيا، التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، إن عملية المساعدة تنتهك سيادة سورية، وإنه يجب تسليم المزيد من المساعدات من داخل البلاد، مما يثير مخاوف المعارضة من أن الغذاء والمساعدات الأخرى ستقع تحت سيطرة الحكومة. وقال غوتيريس في تقريره للمجلس إن شحنات المساعدات من داخل سورية «لا تزال غير قادرة على استبدال حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق

مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة

ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم
«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار ...
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى

سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير
أول مسبار كوري جنوبي يرسل صورا مذهلة للأرض والقمر

أول مسبار كوري جنوبي يرسل صورا مذهلة للأرض والقمر
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022

أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار

العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار
تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%

تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%
كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا

كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تونس: تحالف المعارضة يتهم الرئيس قيس سعيّد باستخدام العدالة لإسكات مناوئيه
تونس: تحالف المعارضة يتهم الرئيس قيس سعيّد باستخدام العدالة ...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله ...
تخريب عشرات القبور المسيحية بالقرب من القدس
تخريب عشرات القبور المسيحية بالقرب من القدس
الفلسطينيون يناقشون «الرد المناسب» على اقتحام بن غفير لـ«الأقصى»
الفلسطينيون يناقشون «الرد المناسب» على اقتحام بن غفير لـ«الأقصى»
القضاء العراقي يستدعي وزير العدل على خلفية «تعطيل» تحقيق في قضية فساد
القضاء العراقي يستدعي وزير العدل على خلفية «تعطيل» تحقيق في قضية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)...
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
مسؤول في حزب الله: حادث غير مقصود أدى لمقتل جندي «يونيفيل».. والحزب ليس متورطا
مسؤول في حزب الله: حادث غير مقصود أدى لمقتل جندي «يونيفيل»........
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية...
مقتل عقيد شرطة وإصابة رجلي أمن خلال احتجاجات على أسعار المحروقات في الأردن
مقتل عقيد شرطة وإصابة رجلي أمن خلال احتجاجات على أسعار ......
المزيد
دبلوماسيون: روسيا تشير إلى احتمال استمرار تقديم مساعدات لسورية عبر تركيا
دبلوماسيون: روسيا تشير إلى احتمال استمرار تقديم مساعدات ......
السجن لوزير تونسي سابق في قضية استيراد نفايات من إيطاليا
السجن لوزير تونسي سابق في قضية استيراد نفايات من إيطاليا...
محكمة سويدية تدين رجلا التقط صورا لنفسه مع جثث قتلى في سورية
محكمة سويدية تدين رجلا التقط صورا لنفسه مع جثث قتلى في سورية...
القضاء العراقي يستدعي وزير العدل على خلفية «تعطيل» تحقيق في قضية فساد
القضاء العراقي يستدعي وزير العدل على خلفية «تعطيل» تحقيق في ......
الفلسطينيون يناقشون «الرد المناسب» على اقتحام بن غفير لـ«الأقصى»
الفلسطينيون يناقشون «الرد المناسب» على اقتحام بن غفير ......
المزيد