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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7000 فلسطيني في 2022 منهم 882 طفلا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 04:28 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7000 فلسطيني في 2022 منهم 882 طفلا
قوات الاحتلال تعتقل أطفالًا فلسطينيين. (الإنترنت)
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قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية يوم الأحد إن إسرائيل اعتقلت 7000 فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة خلال العام الماضي من بينهم 882 طفلا و172 امرأة.

وأضافت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز «وادي حلوة–القدس» في تقريرها السنوي «إن العام 2022، كان أكثر الأعوام دموية، وكثافة في الجرائم، وعمليات التنكيل، مقارنة مع السنوات العشر الأخيرة»، بحسب«رويترز».

إسرائيل استخدمت العائلات كدروع بشرية
وأوضحت المؤسسات في تقريرها أنه «في بعض الحالات استخدمت إسرائيل أفراد العائلة كدروع بشرية، ونفذت عمليات اعتقال، بهدف الضغط على المطاردين، لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أشقاءهم، وأصدقاء لهم، وأمهاتهم، وزوجاتهم، وأبناءهم».

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي علمية أمنية باسم «كاسر الأمواج» قال إن الهدف منها اعتقال فلسطينيين يخططون للقيام بهجمات.

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وجاء في تقرير مؤسسات الأسرى «يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية العام 2022، (4700) أسير، بينهم (29) أسيرة، و(150) طفلا، وقرابة (850) معتقلا إداريا، بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، و(15) صحيفا».

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

 330 أسيرا تجاوز على اعتقالهم أكثر من 20 عاما
وأوضح التقرير أن «من بين الأسرى 330 أسيرا تجاوز على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، من بينهم 25 معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وهم الأسرى القدامى».

وذكر التقرير أن أقدم المعتقلين هما «الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكل متواصل منذ العام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر الجاري». وقالت المؤسسات في تقريرها إنه خلال العام الماضي «أصدر الاحتلال 2409 أوامر اعتقال إدارية».

وأضاف التقرير «يبلغ عدد المعتقلين الإداريين اليوم نحو 850 معتقلا إداريا، من بينهم 7 أطفال، وأسيرتان، علما بأن عدد المعتقلين الإداريين كان مطلع العام الماضي 500 معتقل». وتابع التقرير «عدد المعتقلين الإداريين هو الأعلى منذ أكثر من عشرة أعوام».

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