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مسؤولون فلسطينيون: تصويت الأمم المتحدة بخصوص الاحتلال الإسرائيلي «انتصار»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 09:14 صباحا
مسؤولون فلسطينيون: تصويت الأمم المتحدة بخصوص الاحتلال الإسرائيلي «انتصار»
مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا. (أرشيفية: رويترز).
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رحب الفلسطينيون اليوم السبت بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس «آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين». وفق وكالة «رويترز». وكتب المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ على «تويتر» أن التصويت الذي أجري يوم الجمعة "يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية».

قرار الجمعية العامة بشأن الاحتلال الإسرائيلي
ويوم الجمعة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل.

حاز القرار تأييد 87 صوتا واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، وفق وكالة «فرانس برس». يدعو النص المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرًّا إلى تحديد «العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بالإضافة إلى إجراءاتها لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها».

ويدعو القرار أيضا إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان. لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو). وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت. وقال الدبلوماسي البريطاني توماس فيبس «لا نعتقد أن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ستساعد في دفع الأطراف المعنيين نحو الحوار».

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