اختتام مناورات بحرية مشتركة بين القوات المصرية والروسية

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت القوتان المصرية والروسية فعاليات التدريبات البحرية المشتركة التي استمرت على مدار عدة أيام بالمياه الإقليمية المصرية.

وذكر بيان للمتحدث العسكري المصري بصفحته الرسمية على «فيسبوك» «في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية بصفة دورية ارتباطا بالعلاقات العسكرية المشتركة وتبادل الخبرات مع نظرائها بكافة الدول، اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك (جسر الصداقة-5) الذي نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية على مدار عدة أيام بالمياه الإقليمية المصرية».

- بدء مناورات بحرية أميركية - كورية جنوبية غداة اختبار بيونغ يانغ صاروخا بالستيا

- بالصور: مناورة بحرية «مصرية - روسية» بالبحر المتوسط

وكانت اختتمت، الجمعة، فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك (حارس الجنوب-2) والذى نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود والذى جرت فعالياته على مدار عدة أيام بمجمع تدريب ميادين قوات حرس الحدود فى إطار خطة التدريبات المشتركة لدعم آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.