من واشنطن.. قيس يدافع عن قراره حل البرلمان التونسي ووضع دستور جديد

القاهرة - بوابة الوسط

دافع الرئيس التونسي قيس سعيّد في واشنطن الأربعاء عن إجراءاته المثيرة للجدل والتي بدأها بتعليق عمل البرلمان في يوليو 2021 الذي أيده بحسب قوله الشعب ونواب في وقت كانت البلاد «على شفا حرب أهلية».

وأشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بـ«الشراكة طويلة الأمد» بين الولايات المتحدة وتونس، كما أعرب عن دعم بلاده «لانتخابات شاملة وشفافة» من أجل ضمان «سماع أصوات متنوعة في تونس» قبل ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر والتي تقاطعها المعارضة، بحسب «فرانس برس».

وقال قيس سعيّد في الاجتماع على هامش القمة الأميركية الأفريقية «أينما ذهبت، كان المواطنون التونسيون يطالبون بحل البرلمان وانتهى بالأمر بحله... لماذا؟ لأن البلاد كانت على شفا حرب أهلية، لذلك لم يكن لدي خيار آخر لإنقاذ الشعب التونسي». وأوضح أنه استقبل وقتها «العديد من النواب في قرطاج (مقر القصر الجمهوري) وطالبوني بحل البرلمان».

تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة

وكان سعيّد قد أعلن تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي في 25 يوليو 2021، بدعوى الرغبة في «إنقاذ» البلاد من الأزمة السياسية وتفشي وباء كوفيد. وشجب حزب النهضة أكبر أحزاب المعارضة ما اعتبره «انقلابا». وتابع الرئيس التونسي «خرج الناس إلى الشوارع في نفس الليلة، في 25 يوليو 2021. كانوا سعداء وفرحين للغاية، وكأنهم تخلصوا من كابوس».

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وأعلن الرئيس التونسي إثر ذلك حلّ البرلمان في 30 مارس، ثم عرض دستورا جديدا للاستفتاء في 25 يوليو 2022 ينص على انتخاب برلمان جديد بصلاحيات محدودة للغاية. وتعرض مسار الانتخابات وسط مقاطعة المعارضة لانتقادات شديدة بسبب قلة حضور المرأة (15 بالمئة من المرشحين) وغياب المرشحين في بعض دوائر الانتخابات التي يتنافس فيها 1038 مرشحاً.

وتراكمت صعوبات تونس الاقتصادية منذ عام 2011، وتفاقمت بسبب وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا لتتجاوز ديونها 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب اعتمادها الكبير على واردات الحبوب والوقود.