تونسيون يتظاهرون ضد قيس سعيد قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس اليوم السبت للمطالبة بتنحي الرئيس قيس سعيّد، قبل أسبوع من الانتخابات المقررة لبرلمان محدود السلطات في سياق إرساء نظام رئاسي معزز.

وجاءت التظاهرة بدعوة من «جبهة الخلاص الوطني» التي شكلتها أحزاب معارضة في سياق أزمة اقتصادية خطيرة تبعها في الأشهر الأخيرة تكرار النقص في مواد غذائية أساسية (دقيق، سكر، بن، وغيرها) وارتفاع معدل التضخم، حسب وكالة «فرانس برس».

المتظاهرون يطالبون برحيل الرئيس قيس سعيد

وسار المتظاهرون في وسط تونس العاصمة رافعين لافتات كتب عليها «ارحل» و«علو شاهق في نسبة البطالة» و«علو شاهق في نسبة التضخم».

ورددوا هتافات: «حريات، حريات، دولة البوليسي انتهت»، وذلك تنديدا بما تصفه المعارضة ومنظمات غير حكومية بـ«انحراف استبدادي منذ احتكار سعيّد كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021».

وتفاقمت الصعوبات في تونس التي تجاوزت ديونها 100% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب أزمة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا التي أدت إلى زيادة تكاليف استيراد الحبوب والمحروقات.

اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار

وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس يسمح بمنحها قرضا قيمته 1.9 مليار دولار مقابل برنامج إصلاحات يتعين على الحكومة التونسية تنفيذه.

وأعلن قيس سعيّد احتكار السلطة في 25 يوليو 2021 عبر تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة بعد شهور من الجمود السياسي.

الانتخابات البرلمانية تقاطعها المعارضة

واعتمد بعد عام دستورًا جديدًا اثر استفتاء شهد نسبة امتناع مرتفعة عن التصويت. ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس، ويرى مراقبون أنها تعرض الديمقراطية التونسية الفتية للخطر.

وينص الدستور الجديد على إنشاء برلمان بصلاحيات محدودة للغاية، سيجري انتخابه في 17 ديسمبر الجاري، وذلك في اقتراع أعلنت أحزاب المعارضة مقاطعته.