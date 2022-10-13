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«ناسا» تحدد موعدا جديدا لإطلاق صاروخها إلى القمر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 12:35 مساء
«ناسا» تحدد موعدا جديدا لإطلاق صاروخها إلى القمر
صاروخ «إس إل إس» البرتقالي والأبيض في منصة 39B التابعة لمركز كينيدي الفضائي في فلوريدا (أ ف ب)
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حددت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الرابع عشر من نوفمبر موعدا جديدا لمحاولة إطلاق صاروخها الضخم إلى القمر في إطار مهمة «أرتيميس 1».

وأجرت «ناسا» محاولتي إطلاق لهذا الصاروخ، في نهاية أغسطس ثم في بداية سبتمبر، لكنها اضطرت إلى إلغائهما في اللحظات الأخيرة بسبب مشاكل فنية، وفق «فرانس برس».

وأُعيد في نهاية سبتمبر «إس إل إس»، وهو أقوى صاروخ صنعته «ناسا» على الإطلاق، إلى مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي من أجل حمايته من الإعصار «إيان» الذي دمر أجزاء من فلوريدا.

وأوضحت «ناسا» أن نافذة إطلاق الصاروخ الجديدة التي تمتد على 69 دقيقة ستفتح ليل 13 إلى 14 نوفمبر عند الساعة 4.07 بتوقيت غرينتش.

وجرى تحديد تاريخين احتياطيين هما 16 و19 نوفمبر.

ولم يجر بعد إطلاق «إس إل إس» الذي بدأ تطويره منذ أكثر من عقد.

- محاولة جديدة لإطلاق صاروخ «ناسا» إلى القمر

وسيتيح برنامج «أرتيميس» الرائد الجديد من وكالة «ناسا»، عودة البشر إلى القمر، ونقل أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة إلى هناك.

وبعد مرور خمسين عاما على المهمة الأخيرة لبرنامج «أبولو»، لن تنقل مهمة «أرتيميس 1» أي رائد فضاء على متنها. وترمي المهمة هذه إلى التحقق من أن كبسولة «أوريون» الموجودة أعلى الصاروخ آمنة لنقل طواقم بشرية في المستقبل.

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