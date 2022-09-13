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أوروبا تطلق أقمارها الصناعية الجديدة المخصصة للأرصاد الجوية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 02:10 مساء
أوروبا تطلق أقمارها الصناعية الجديدة المخصصة للأرصاد الجوية
صاروخ «إم تي جي-أي 1» الجيل الجديد من الصواريخ الأوروبية بمدينة كان الفرنسية، 9 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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تستعد أوروبا لإطلاق الجيل الجديد من أقمارها الصناعية المخصصة للتوقعات الجوية، بعد تحضيرات استمرت 12 عاما واستثمارات بمليارات اليورو للمساعدة على استباق الظواهر المناخية العنيفة بسرعة أكبر.

الصاروخ البالغ وزنه 3.8 أطنان والملفوف بشريط أسود عازل وتنتشر على سطحه مرايا لتعكس حرارة الشمس، يقبع في داخل مركز «تاليس ألانيا سبايس» في مدينة كان الساحلية جنوب شرق فرنسا، قبل نقله بحرا إلى قاعدة كورو في غويانا الفرنسية حيث من المقرر إطلاقه إلى الفضاء بحلول نهاية العام الحالي، وفق «فرانس برس».

وفور وضعه في المدار على علو 36 ألف كيلومتر، سيجري صاروخ «إم تي جي - أي 1»، مسحا للكوكب بواقع مرة كل عشر دقائق، بدقة تصل إلى 500 متر، ما يوازي ضعف الدقة مقارنة بالجيل السابق من هذا الصاروخ والذي بدأ إطلاقه في مطلع القرن الحالي.

ومن المقرر استتباعه اعتبارا من 2025 بصاروخ توأم يحمل اسم «إم تي جي - أي 2»، سيركز على أوروبا إذ سيجري عملية مسح بواقع مرة كل دقيقتين ونصف دقيقة، وأيضا بقمر صناعي مزود بمسبار (إم تي جي - إس) سيحلل تركيبة الغلاف الجوي على كامل طوله.

ومن المتوقع أن تتبعه ثلاثة أقمار صناعية متشابهة، قيد التطوير حاليا، في نهاية عمره المتوقع الذي لا يقل عن ثماني سنوات ونصف سنة.

أوميتسات
وفي المجموع، بلغت تكلفة المشروع الذي انطلق سنة 2010 حوالى أربعة مليارات وثلاثمئة مليون يورو، توزعت بين وكالة الفضاء الأوروبية وهيئة «أوميتسات» المكلفة تشغيل هذه الأقمار الصناعية على مدى عشرين عاما.

هذا الاستثمار الضخم مرده إلى الطابع الأساسي لهذه الأقمار الصناعية في تحديد توقعات الأرصاد الجوية في زمننا الحالي.

وذكّرت مديرة برنامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية سيمونيتا شيلي بأن «أكثر من 95% من عمليات المراقبة المقامة يوميا لتوقعات الأرصاد الجوية مصدرها الأقمار الصناعية».

وفي العام 2025، ستكون المجموعة الكاملة للأقمار الصناعية الأوروبية المخصصة للطقس قد تجددت.

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