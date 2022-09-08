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«أبل» تطلق هواتفها وساعاتها الجديدة بأسعار تشبه سابقاتها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 10:50 صباحا
«أبل» تطلق هواتفها وساعاتها الجديدة بأسعار تشبه سابقاتها
هواتف «آي فون 14» و«آي فون 14 برو ماكس» التي عرضتها «أبل» في مقرها بكاليفورنيا، 7 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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عرضت شركة «أبل»، الأربعاء، مجموعة هواتفها الذكية الجديدة التي طرحتها بأسعار مشابهة لسلستي «آي فون» السابقتين رغم التضخم المتزايد ونقص المكونات، في حين أن ثمن ساعاتها الجديدة أغلى من سابقاتها.

ولم تشر شركة التكنولوجيا العملاقة إلى أي تغييرات جوهرية في أجهزتها، باستثناء الاستغناء عن الفتحة المخصصة لبطاقة «سيم»، والاستعاضة عنها بنسختها الرقمية، وفق «فرانس برس».

وتضم سلسلة الهواتف الجديدة أربعة طرازات، من «آي فون 14» الذي يبدأ سعره من 800 دولار، إلى «آي فون 14 برو ماكس» الذي يبدأ سعره من 1100 دولار.

ووُصِف «آي فون 14» بأنه «أسرع من كل الهواتف المنافسة»، ويتميز بشاشة أكبر، وبطارية تدوم وقتًا أطول، وعدسات أفضل للصور والفيديو أيًا كانت درجة الضوء أو الصعوبات.

ويمكن لهذه الهواتف الذكية إرسال نداءات استغاثة عبر الأقمار الصناعية ورصد حوادث السيارات لتنبيه أجهزة الإنقاذ بسرعة أكبر.

أبل ووتش ألترا
وركز الحدث التسويقي الذي أقيم حضوريا على أحدث جيل من الساعات الذكية «أبل ووتش سيريز 8» (بدءا من 400 دولار)، ونموذج جديد هو «أبل ووتش إس إي» (من 250 دولارًا).

ورأت المحللة كارولينا ميلانيزي من «كرييتيف ستراتيجيز» أن «الدولار القوي يجعل من الأسهل بعض الشيء عدم زيادة أسعار منتجات أبل».

إلا أن «أبل» حددت سعرًا مرتفعًا لساعة جديدة مصممة خصيصًا للرياضات الخطرة، من الغوص إلى التنزه في الأنهار الجليدية هي «أبل ووتش ألترا».

وتباع هذه الساعة اعتبارًا من 800 دولار، ومن المفترض أن تكون بطاريتها كافية لأكثر من يومين على عكس الموديلات الحالية للعلامة التجارية التي لا تدوم أقل من يوم واحد.

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